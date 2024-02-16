https://ria.ru/20240216/oboronka-1927739205.html

ЕС назвал помощь Украине краткосрочной целью развития оборонки

ЕС назвал помощь Украине краткосрочной целью развития оборонки - РИА Новости, 16.02.2024

ЕС назвал помощь Украине краткосрочной целью развития оборонки

ЕС в развитии оборонной промышленности в краткосрочной перспективе сделает акцент на продолжении обеспечения Украины оружием, сообщает газета Financial Times со РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:48

2024-02-16T10:48

2024-02-16T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЕС в развитии оборонной промышленности в краткосрочной перспективе сделает акцент на продолжении обеспечения Украины оружием, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. "Краткосрочный "критически важный акцент" активизации оборонной промышленности будет сделан на продолжении снабжения Украины оружием", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что стратегия развития "оборонки" ЕС будет основываться на уже существующих пилотных программах, например, запущенном в прошлом году фонде поддержки совместных закупок военного оборудования. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240216/ucheniya-1927735815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен