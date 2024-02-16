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ЕС назвал помощь Украине краткосрочной целью развития оборонки - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/oboronka-1927739205.html
ЕС назвал помощь Украине краткосрочной целью развития оборонки
ЕС назвал помощь Украине краткосрочной целью развития оборонки - РИА Новости, 16.02.2024
ЕС назвал помощь Украине краткосрочной целью развития оборонки
ЕС в развитии оборонной промышленности в краткосрочной перспективе сделает акцент на продолжении обеспечения Украины оружием, сообщает газета Financial Times со РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:48
2024-02-16T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЕС в развитии оборонной промышленности в краткосрочной перспективе сделает акцент на продолжении обеспечения Украины оружием, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. "Краткосрочный "критически важный акцент" активизации оборонной промышленности будет сделан на продолжении снабжения Украины оружием", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что стратегия развития "оборонки" ЕС будет основываться на уже существующих пилотных программах, например, запущенном в прошлом году фонде поддержки совместных закупок военного оборудования. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
ЕС назвал помощь Украине краткосрочной целью развития оборонки

Фон дер Ляйен назвала помощь Украине краткосрочной целью развития оборонки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЕС в развитии оборонной промышленности в краткосрочной перспективе сделает акцент на продолжении обеспечения Украины оружием, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
"Краткосрочный "критически важный акцент" активизации оборонной промышленности будет сделан на продолжении снабжения Украины оружием", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что стратегия развития "оборонки" ЕС будет основываться на уже существующих пилотных программах, например, запущенном в прошлом году фонде поддержки совместных закупок военного оборудования.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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