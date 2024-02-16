https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927884545.html

ООН призвала расследовать смерть Навального, хотя СК уже ведет проверку

ООН призвала расследовать смерть Навального, хотя СК уже ведет проверку - РИА Новости, 16.02.2024

ООН призвала расследовать смерть Навального, хотя СК уже ведет проверку

Генсек ООН Антониу Гутерреш и Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывают Россию начать расследование смерти Алексея Навального,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T21:30

2024-02-16T21:30

2024-02-16T21:42

происшествия

россия

стефан дюжаррик

оон

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

алексей навальный

антониу гутерреш

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ООН/ЖЕНЕВА, 16 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывают Россию начать расследование смерти Алексея Навального, хотя за несколько часов до этого уже было объявлено, что СУСК по ЯНАО проводит процессуальную проверку всех обстоятельств случившегося. "Генеральный секретарь выражает соболезнования семье Навального и призывает к полному, заслуживающему доверия и прозрачному расследованию обстоятельств сообщаемой смерти Навального в заключении", - сказал на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, информация о смерти Навального "шокировала" генсека. "Мы отмечаем, что государство несет повышенную ответственность за защиту жизни лиц, лишенных свободы. Если кто-то умирает на попечении государства, предполагается, что государство несет ответственность - ответственность, которая может быть опровергнута только путем беспристрастного, тщательного и прозрачного расследования, проведенного независимым органом. Мы настоятельно призываем российские власти обеспечить проведение такого заслуживающего доверия расследования", - говорится в заявлении официального представителя УВКПЧ Лиз Троссел. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240216/bayden-1927881480.html

https://ria.ru/20240216/kreml-1927869637.html

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происшествия, россия, стефан дюжаррик, оон, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, алексей навальный, антониу гутерреш