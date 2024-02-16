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Песков прокомментировал реакцию Запада по поводу смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024
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19:23 16.02.2024 (обновлено: 19:31 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927869964.html
Песков прокомментировал реакцию Запада по поводу смерти Навального
Песков прокомментировал реакцию Запада по поводу смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Песков прокомментировал реакцию Запада по поводу смерти Навального
Москва считает заявления западных политиков о смерти Алексея Навального оголтелыми и недопустимыми, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:23
2024-02-16T19:31
дмитрий песков
происшествия
москва
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ив роше
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Москва считает заявления западных политиков о смерти Алексея Навального оголтелыми и недопустимыми, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.&quot;Заявления западных стран совершенно очевидны. &lt;...&gt; нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы. Так мы к ним и относимся&quot;, - сказал Песков журналистам.По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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дмитрий песков, происшествия, москва, россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше
Дмитрий Песков, Происшествия, Москва, Россия, Алексей Навальный, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше
Песков прокомментировал реакцию Запада по поводу смерти Навального

Песков назвал оголтелыми заявления западных политиков о смерти Навального

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Москва считает заявления западных политиков о смерти Алексея Навального оголтелыми и недопустимыми, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Заявления западных стран совершенно очевидны. <...> нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы. Так мы к ним и относимся", - сказал Песков журналистам.

По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Кремле уже все сказали по поводу смерти Навального, заявил Песков
Вчера, 19:21
 
Дмитрий ПесковПроисшествияМоскваРоссияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ив Роше
 
 
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