https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927852346.html

Скорая выехала к Навальному из поселка Харп, уточнили в горбольнице

Скорая выехала к Навальному из поселка Харп, уточнили в горбольнице - РИА Новости, 16.02.2024

Скорая выехала к Навальному из поселка Харп, уточнили в горбольнице

Бригада скорой помощи филиала Лабытнангской городской больницы выехала к Алексею Навальному из поселка Харп, уточнили РИА Новости в пресс-службе медучреждения. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:44

2024-02-16T17:44

2024-02-16T17:51

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алексей навальный

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Бригада скорой помощи филиала Лабытнангской городской больницы выехала к Алексею Навальному из поселка Харп, уточнили РИА Новости в пресс-службе медучреждения. Таким образом, маршрут от больницы до колонии составляет менее километра. Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства. "Бригада скорой филиала Лабытнангской городской больницы выехала из Харпа", - сказала собеседница агентства. На вопрос, какой предварительный диагноз был поставлен Навальному, в пресс-службе отметили, что "скорая не ставит диагнозы". Ранее в Лабытнангской городской больнице агентству сообщили, что бригада скорой помощи более получаса пыталась реанимировать Алексея Навального, медики доехали до колонии меньше, чем за семь минут, на территорию учреждения к пациенту медики попали за две минуты. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927819071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, владимирская область, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, ив роше