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Харрис и Блинкен отреагировали на смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
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17:29 16.02.2024 (обновлено: 17:38 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927848034.html
Харрис и Блинкен отреагировали на смерть Навального
Харрис и Блинкен отреагировали на смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Харрис и Блинкен отреагировали на смерть Навального
Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировали смерть Навального, возложив ответственность на Россию. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:29
2024-02-16T17:38
сша
россия
мюнхен
энтони блинкен
камала харрис
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировали смерть Навального, возложив ответственность на Россию. Выступая на международной конференции в Мюнхене, Харрис заявила, что США работают над подтверждением новостей о кончине Навального и выразила соболезнования его семье. "Что бы там ни говорили, нужно ясно понимать, что ответственность несет Россия", - сказала она, начав со слов о смерти Навального свое выступление. Харрис добавила, что американские власти позднее выступят с более развернутыми заявлениями на эту тему. Блинкен, который также находится в Мюнхене, сообщил, что США намерены провести консультации со "многими заинтересованными странами". "Россия ответственна за это. Мы будет говорить с многими заинтересованными странами об Алексее Навальном, особенно если эти сообщения подтвердятся", - сказал он. Навальный скончался в пятницу в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии. По ее словам, заключения судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810970.html
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сша, россия, мюнхен, энтони блинкен, камала харрис, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, нато
США, Россия, Мюнхен, Энтони Блинкен, Камала Харрис, Алексей Навальный, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд, НАТО
Харрис и Блинкен отреагировали на смерть Навального

Харрис и Блинкен отреагировали на смерть Навального

© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы | Перейти в медиабанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировали смерть Навального, возложив ответственность на Россию.
Выступая на международной конференции в Мюнхене, Харрис заявила, что США работают над подтверждением новостей о кончине Навального и выразила соболезнования его семье.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Симоньян рассказала, кому выгодна смерть Навального перед выборами в России
Вчера, 15:40
«
"Что бы там ни говорили, нужно ясно понимать, что ответственность несет Россия", - сказала она, начав со слов о смерти Навального свое выступление.
Харрис добавила, что американские власти позднее выступят с более развернутыми заявлениями на эту тему.
Блинкен, который также находится в Мюнхене, сообщил, что США намерены провести консультации со "многими заинтересованными странами".
«
"Россия ответственна за это. Мы будет говорить с многими заинтересованными странами об Алексее Навальном, особенно если эти сообщения подтвердятся", - сказал он.
Навальный скончался в пятницу в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии. По ее словам, заключения судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Глава МИД Норвегии прокомментировал смерть Навального
Вчера, 15:26
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).
В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.
В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
О смерти Навального доложили из Москвы, сообщил Песков
Вчера, 14:32
 
СШАРоссияМюнхенЭнтони БлинкенКамала ХаррисАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский городской судНАТО
 
 
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