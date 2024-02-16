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Медведев знает о смерти Навального, сообщил помощник зампреда Совбеза - РИА Новости, 16.02.2024
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15:36 16.02.2024 (обновлено: 15:41 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810110.html
Медведев знает о смерти Навального, сообщил помощник зампреда Совбеза
Медведев знает о смерти Навального, сообщил помощник зампреда Совбеза - РИА Новости, 16.02.2024
Медведев знает о смерти Навального, сообщил помощник зампреда Совбеза
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев знает о смерти Алексея Навального, сообщил РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:36
2024-02-16T15:41
происшествия
россия
алексей навальный
олег осипов
дмитрий медведев
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев знает о смерти Алексея Навального, сообщил РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов."Да, конечно, Дмитрий Анатольевич знает об этих событиях", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии. По ее словам, заключения судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы.По информации УФСИН, 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927803890.html
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927796908.html
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происшествия, россия, алексей навальный, олег осипов, дмитрий медведев
Происшествия, Россия, Алексей Навальный, Олег Осипов, Дмитрий Медведев
Медведев знает о смерти Навального, сообщил помощник зампреда Совбеза

Помощник Медведева Осипов сообщил, что зампред Совбеза знает о смерти Навального

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев знает о смерти Алексея Навального, сообщил РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов.
"Да, конечно, Дмитрий Анатольевич знает об этих событиях", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В НАТО прокомментировали смерть Навального
Вчера, 15:14
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии. По ее словам, заключения судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы.
По информации УФСИН, 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Песков: ФСИН в связи со смертью Навального принимает все необходимые шаги
Вчера, 14:53
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).
В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.
В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Симоньян рассказала, кому выгодна смерть Навального перед выборами в России
Вчера, 15:40
 
ПроисшествияРоссияАлексей НавальныйОлег ОсиповДмитрий Медведев
 
 
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