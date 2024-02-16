https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810110.html

Медведев знает о смерти Навального, сообщил помощник зампреда Совбеза

Медведев знает о смерти Навального, сообщил помощник зампреда Совбеза - РИА Новости, 16.02.2024

Медведев знает о смерти Навального, сообщил помощник зампреда Совбеза

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев знает о смерти Алексея Навального, сообщил РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:36

2024-02-16T15:36

2024-02-16T15:41

происшествия

россия

алексей навальный

олег осипов

дмитрий медведев

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев знает о смерти Алексея Навального, сообщил РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов."Да, конечно, Дмитрий Анатольевич знает об этих событиях", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии. По ее словам, заключения судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы.По информации УФСИН, 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927803890.html

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927796908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, алексей навальный, олег осипов, дмитрий медведев