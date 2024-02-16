https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927805729.html
Глава МИД Франции прокомментировал смерть Навального
Глава МИД Франции прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Глава МИД Франции прокомментировал смерть Навального
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Навального. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:21
2024-02-16T15:21
2024-02-16T16:02
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стефан сежурне
алексей навальный
московский городской суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ПАРИЖ, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Навального. В пятницу региональное управление ФСИН сообщило, что Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки, медикам не удалось его спасти. "Его семье и его близким Франция выражает соболезнования", - написал политик в Х. Он указал, что Навальный "отдал жизнь борьбе с политической системой". В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927804273.html
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происшествия, франция, москва, владимирская область, стефан сежурне, алексей навальный, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше
Происшествия, Франция, Москва, Владимирская область, Стефан Сежурне, Алексей Навальный, Московский городской суд, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше
Глава МИД Франции прокомментировал смерть Навального
Глава МИД Франции Сежурне прокомментировал смерть Навального