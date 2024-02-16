https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927805729.html

Глава МИД Франции прокомментировал смерть Навального

Глава МИД Франции прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024

Глава МИД Франции прокомментировал смерть Навального

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Навального. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:21

2024-02-16T15:21

2024-02-16T16:02

происшествия

франция

москва

владимирская область

стефан сежурне

алексей навальный

московский городской суд

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ПАРИЖ, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Навального. В пятницу региональное управление ФСИН сообщило, что Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки, медикам не удалось его спасти. "Его семье и его близким Франция выражает соболезнования", - написал политик в Х. Он указал, что Навальный "отдал жизнь борьбе с политической системой". В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927804273.html

https://ria.ru/20240216/zhaloby-1927796252.html

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происшествия, франция, москва, владимирская область, стефан сежурне, алексей навальный, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше