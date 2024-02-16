Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 16.02.2024 (обновлено: 17:53 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927804273.html
В МИД прокомментировали реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального
В МИД прокомментировали реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
В МИД прокомментировали реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:15
2024-02-16T17:53
россия
нато
в мире
алексей навальный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788948046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ce2bf07762a92357a39b7b340238e6d.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии, которые озвучены раньше выводов судмедэкспертов."Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы", - сообщила Захарова.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927803890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788948046_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_794475ffed140022ac154784d2c93689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, в мире, алексей навальный
Россия, НАТО, В мире, Алексей Навальный
В МИД прокомментировали реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального

МИД: реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального саморазоблачительна

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии, которые озвучены раньше выводов судмедэкспертов.
"Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы", - сообщила Захарова.
Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В НАТО прокомментировали смерть Навального
Вчера, 15:14
 
РоссияНАТОВ миреАлексей Навальный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала