https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927804273.html

В МИД прокомментировали реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального

В МИД прокомментировали реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024

В МИД прокомментировали реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:15

2024-02-16T15:15

2024-02-16T17:53

россия

нато

в мире

алексей навальный

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии, которые озвучены раньше выводов судмедэкспертов."Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы", - сообщила Захарова.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927803890.html

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Варвара Скокшина

россия, нато, в мире, алексей навальный