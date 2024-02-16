https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927796908.html
Песков: ФСИН в связи со смертью Навального принимает все необходимые шаги
Песков: ФСИН в связи со смертью Навального принимает все необходимые шаги - РИА Новости, 16.02.2024
Песков: ФСИН в связи со смертью Навального принимает все необходимые шаги
ФСИН в связи со смертью Алексея Навального сейчас предпринимает все шаги, которые нужно принимать в такой ситуации, президенту РФ Владимиру Путину доложено о... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:53
2024-02-16T14:53
2024-02-16T14:53
россия
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ФСИН в связи со смертью Алексея Навального сейчас предпринимает все шаги, которые нужно принимать в такой ситуации, президенту РФ Владимиру Путину доложено о случившемся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. "Президенту доложено. ФСИН сейчас принимает те шаги, которые нужно принимать в такой ситуации по тем правилам, которые существуют. Больше мне нечего сказать", - заявил Песков интернет-изданию LIFE.
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россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Песков: ФСИН в связи со смертью Навального принимает все необходимые шаги
Песков: ФСИН в связи со смертью Навального принимает все шаги, которые надо