https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927795098.html

Причины смерти Навального должны выяснить медики, заявил Песков

Причины смерти Навального должны выяснить медики, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2024

Причины смерти Навального должны выяснить медики, заявил Песков

Причины смерти осужденного Алексея Навального должны выяснить медики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:44

2024-02-16T14:44

2024-02-16T14:52

происшествия

россия

алексей навальный

дмитрий песков

павел зарубин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Причины смерти осужденного Алексея Навального должны выяснить медики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не знаю. Это должны медики как-то выяснять", - сказал он журналистам, кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает сообщило о смерти Навального.

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, алексей навальный, дмитрий песков, павел зарубин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)