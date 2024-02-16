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Причины смерти Навального должны выяснить медики, заявил Песков
Причины смерти Навального должны выяснить медики, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2024
Причины смерти Навального должны выяснить медики, заявил Песков
Причины смерти осужденного Алексея Навального должны выяснить медики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:44
2024-02-16T14:44
2024-02-16T14:52
происшествия
россия
алексей навальный
дмитрий песков
павел зарубин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Причины смерти осужденного Алексея Навального должны выяснить медики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не знаю. Это должны медики как-то выяснять", - сказал он журналистам, кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает сообщило о смерти Навального.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алексей навальный, дмитрий песков, павел зарубин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Причины смерти Навального должны выяснить медики, заявил Песков
Песков: причины смерти Навального в колонии должны выяснить медики