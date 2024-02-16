https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927791884.html
ФСИН направит комиссию в колонию, где умер Навальный
ФСИН направит комиссию в колонию, где умер Навальный - РИА Новости, 16.02.2024
ФСИН направит комиссию в колонию, где умер Навальный
ФСИН России направляет комиссию в исправительную колонию №3 в ЯНАО, где скончался Алексей Навальный, сообщает пресс-бюро ведомства. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:30
2024-02-16T14:30
2024-02-16T14:52
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. ФСИН России направляет комиссию в исправительную колонию №3 в ЯНАО, где скончался Алексей Навальный, сообщает пресс-бюро ведомства. "В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А.А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240216/putin-1927794575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Россия, Алексей Навальный, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
ФСИН направит комиссию в колонию, где умер Навальный
ФСИН направит комиссию в колонию №3 в ЯНАО, где умер Навальный