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УФСИН сообщило о смерти Навального
УФСИН сообщило о смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024
УФСИН сообщило о смерти Навального
Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:21
2024-02-16T14:21
2024-02-16T20:28
алексей навальный
москва
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний."Шестнадцатого февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", — сказано в релизе.Навального пытались реанимировать, но вскоре врачи констатировали смерть. Причины произошедшего устанавливаются.ФСИН направила в ИК-3 комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ведомства.Следственный комитет организовал процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.По информации источника RT, у Навального оторвался тромб.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, москва, происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Алексей Навальный, Москва, Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
УФСИН сообщило о смерти Навального
УФСИН: Навальный умер в колонии
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
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"Шестнадцатого февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", — сказано в релизе.
Навального пытались реанимировать, но вскоре врачи констатировали смерть. Причины произошедшего устанавливаются.
ФСИН направила в ИК-3 комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ведомства.
Следственный комитет организовал процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
По информации источника RT, у Навального оторвался тромб.