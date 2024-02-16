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УФСИН сообщило о смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024
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14:21 16.02.2024 (обновлено: 20:28 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927790163.html
УФСИН сообщило о смерти Навального
УФСИН сообщило о смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024
УФСИН сообщило о смерти Навального
Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:21
2024-02-16T20:28
алексей навальный
москва
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.&quot;Шестнадцатого февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи&quot;, — сказано в релизе.Навального пытались реанимировать, но вскоре врачи констатировали смерть. Причины произошедшего устанавливаются.ФСИН направила в ИК-3 комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ведомства.Следственный комитет организовал процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.По информации источника RT, у Навального оторвался тромб.
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алексей навальный, москва, происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Алексей Навальный, Москва, Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
УФСИН сообщило о смерти Навального

УФСИН: Навальный умер в колонии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
«

"Шестнадцатого февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", — сказано в релизе.

Навального пытались реанимировать, но вскоре врачи констатировали смерть. Причины произошедшего устанавливаются.
ФСИН направила в ИК-3 комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ведомства.
Следственный комитет организовал процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
По информации источника RT, у Навального оторвался тромб.
 
Алексей НавальныйМоскваПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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