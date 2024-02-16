https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927790163.html

УФСИН сообщило о смерти Навального

УФСИН сообщило о смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024

УФСИН сообщило о смерти Навального

Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:21

2024-02-16T14:21

2024-02-16T20:28

алексей навальный

москва

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний."Шестнадцатого февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", — сказано в релизе.Навального пытались реанимировать, но вскоре врачи констатировали смерть. Причины произошедшего устанавливаются.ФСИН направила в ИК-3 комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ведомства.Следственный комитет организовал процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.По информации источника RT, у Навального оторвался тромб.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей навальный, москва, происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)