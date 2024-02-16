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В Госдуме сравнили создание центра НАТО в Польше с политикой нацистов - РИА Новости, 16.02.2024
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07:47 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/nato-1927712307.html
В Госдуме сравнили создание центра НАТО в Польше с политикой нацистов
В Госдуме сравнили создание центра НАТО в Польше с политикой нацистов - РИА Новости, 16.02.2024
В Госдуме сравнили создание центра НАТО в Польше с политикой нацистов
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что создание в Польше тренировочного центра НАТО для Украины напоминает политику нацистской... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T07:47
2024-02-16T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что создание в Польше тренировочного центра НАТО для Украины напоминает политику нацистской Германии, которая также выделяла средства на подготовку бандеровских формирований. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса приняли решение о создании нового совместного аналитического, тренировочного и образовательного центра НАТО и Украины в Польше. "По сути, это все напоминает то, как нацистская Германия выделяла средства на подготовку и снабжение бандеровских формирований", - сказал Бабашов РИА Новости. По его словам, все идет к тому, что в тренировочном центре в Польше страны НАТО будут готовить из украинских граждан армию коллаборационистов. "Обучая там украинских солдат, поляки смогут не только повлиять на их навыки управления танками, работы с огнестрельным оружием, но и, безусловно, обработать их психологически. И при попытке захода польской армии на западную Украину, эти сочувствующие полякам украинские военные смогут стать костяком оккупационной натовской армии. Другого объяснения такому шагу у меня нет. Сколько бы страны НАТО ни обучали украинских военных, толку от этого мало", - сказал депутат. Кроме того, по его мнению, под видом отправки на Украину якобы подготовленных украинских военных из польского лагеря на Украину поедут иностранные наемники.
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в мире, украина, польша, йенс столтенберг, нато, госдума рф
В мире, Украина, Польша, Йенс Столтенберг, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме сравнили создание центра НАТО в Польше с политикой нацистов

Депутат Бабашов сравнил создание центра НАТО в Польше с политикой нацистов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОбучение украинских военнослужащих
Обучение украинских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Обучение украинских военнослужащих. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что создание в Польше тренировочного центра НАТО для Украины напоминает политику нацистской Германии, которая также выделяла средства на подготовку бандеровских формирований.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса приняли решение о создании нового совместного аналитического, тренировочного и образовательного центра НАТО и Украины в Польше.
«
"По сути, это все напоминает то, как нацистская Германия выделяла средства на подготовку и снабжение бандеровских формирований", - сказал Бабашов РИА Новости.
По его словам, все идет к тому, что в тренировочном центре в Польше страны НАТО будут готовить из украинских граждан армию коллаборационистов.
"Обучая там украинских солдат, поляки смогут не только повлиять на их навыки управления танками, работы с огнестрельным оружием, но и, безусловно, обработать их психологически. И при попытке захода польской армии на западную Украину, эти сочувствующие полякам украинские военные смогут стать костяком оккупационной натовской армии. Другого объяснения такому шагу у меня нет. Сколько бы страны НАТО ни обучали украинских военных, толку от этого мало", - сказал депутат.
Кроме того, по его мнению, под видом отправки на Украину якобы подготовленных украинских военных из польского лагеря на Украину поедут иностранные наемники.
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