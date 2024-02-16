https://ria.ru/20240216/narody-1928171803.html

Дом народов проведет этнодиктант на всех национальных языках России

Дом народов проведет этнодиктант на всех национальных языках России - РИА Новости, 19.02.2024

Дом народов проведет этнодиктант на всех национальных языках России

Дом народов России планирует провести этнографический диктант на тему семейных ценностей на всех национальных языках Российской Федерации, сообщила директор... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-16T16:44

2024-02-16T16:44

2024-02-19T10:03

россия

анна полежаева

зара (зарифа мгоян)

север

дальний восток

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дом народов России планирует провести этнографический диктант на тему семейных ценностей на всех национальных языках Российской Федерации, сообщила директор организации Анна Полежаева. В пятницу на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ провели V Всероссийский этнодиктант "Россия – дом народов", приуроченный к Международному дню родного языка. Ведущей мероприятия выступила эстрадная певица Зара. По информации Полежаевой, в Москве диктант писали на русском языке, а в 28 регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где площадки для проведения акции открылись несколькими днями ранее, - на языках проживающих там коренных малочисленных народов. "Сегодня мы пишем диктант по традиционным ценностям и ориентирам народов нашей многонациональной страны – наши семейные ценности. Это то, что нас объединяет… Мы планируем масштабировать эту акцию, диктант - дать возможность написать его на всех языках нашей многонациональной страны. Сразу после проведения диктанта здесь мы направим информацию в регионы РФ. Нас всегда регионы очень активно поддерживают", - сказала Полежаева журналистам. Она уточнила, что текст диктанта составлялся сотрудниками Дома народов России. "Для нас очень важно подчеркнуть наше единство тем, что мы пишем диктант о традиционных ценностях, о народах нашей многонациональной страны именно на русском языке. При этом часть диктанта посвящена этнокультурному богатству, уникальным особенностям и традициям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Мы вместе с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации инициировали проведение этого диктанта, уже сегодня ряд регионов написали на своих родных языках, а зачастую это очень редкие языки", - рассказала Полежаева.

россия

север

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анна полежаева, зара (зарифа мгоян), север, дальний восток