Дом народов проведет этнодиктант на всех национальных языках России

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дом народов России планирует провести этнографический диктант на тему семейных ценностей на всех национальных языках Российской Федерации, сообщила директор организации Анна Полежаева. В пятницу на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ провели V Всероссийский этнодиктант "Россия – дом народов", приуроченный к Международному дню родного языка. Ведущей мероприятия выступила эстрадная певица Зара. По информации Полежаевой, в Москве диктант писали на русском языке, а в 28 регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где площадки для проведения акции открылись несколькими днями ранее, - на языках проживающих там коренных малочисленных народов. "Сегодня мы пишем диктант по традиционным ценностям и ориентирам народов нашей многонациональной страны – наши семейные ценности. Это то, что нас объединяет… Мы планируем масштабировать эту акцию, диктант - дать возможность написать его на всех языках нашей многонациональной страны. Сразу после проведения диктанта здесь мы направим информацию в регионы РФ. Нас всегда регионы очень активно поддерживают", - сказала Полежаева журналистам. Она уточнила, что текст диктанта составлялся сотрудниками Дома народов России. "Для нас очень важно подчеркнуть наше единство тем, что мы пишем диктант о традиционных ценностях, о народах нашей многонациональной страны именно на русском языке. При этом часть диктанта посвящена этнокультурному богатству, уникальным особенностям и традициям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Мы вместе с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации инициировали проведение этого диктанта, уже сегодня ряд регионов написали на своих родных языках, а зачастую это очень редкие языки", - рассказала Полежаева.
Директор Дома народов России Анна Полежаева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дом народов России планирует провести этнографический диктант на тему семейных ценностей на всех национальных языках Российской Федерации, сообщила директор организации Анна Полежаева.
В пятницу на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ провели V Всероссийский этнодиктант "Россия – дом народов", приуроченный к Международному дню родного языка. Ведущей мероприятия выступила эстрадная певица Зара. По информации Полежаевой, в Москве диктант писали на русском языке, а в 28 регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где площадки для проведения акции открылись несколькими днями ранее, - на языках проживающих там коренных малочисленных народов.
"Сегодня мы пишем диктант по традиционным ценностям и ориентирам народов нашей многонациональной страны – наши семейные ценности. Это то, что нас объединяет… Мы планируем масштабировать эту акцию, диктант - дать возможность написать его на всех языках нашей многонациональной страны. Сразу после проведения диктанта здесь мы направим информацию в регионы РФ. Нас всегда регионы очень активно поддерживают", - сказала Полежаева журналистам.
Она уточнила, что текст диктанта составлялся сотрудниками Дома народов России.
"Для нас очень важно подчеркнуть наше единство тем, что мы пишем диктант о традиционных ценностях, о народах нашей многонациональной страны именно на русском языке. При этом часть диктанта посвящена этнокультурному богатству, уникальным особенностям и традициям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Мы вместе с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации инициировали проведение этого диктанта, уже сегодня ряд регионов написали на своих родных языках, а зачастую это очень редкие языки", - рассказала Полежаева.
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