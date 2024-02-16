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Дом народов проведет этнодиктант на всех национальных языках России - РИА Новости, 19.02.2024
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16:44 16.02.2024 (обновлено: 10:03 19.02.2024)
https://ria.ru/20240216/narody-1928171803.html
Дом народов проведет этнодиктант на всех национальных языках России
Дом народов проведет этнодиктант на всех национальных языках России - РИА Новости, 19.02.2024
Дом народов проведет этнодиктант на всех национальных языках России
Дом народов России планирует провести этнографический диктант на тему семейных ценностей на всех национальных языках Российской Федерации, сообщила директор... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-16T16:44
2024-02-19T10:03
россия
анна полежаева
зара (зарифа мгоян)
север
дальний восток
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дом народов России планирует провести этнографический диктант на тему семейных ценностей на всех национальных языках Российской Федерации, сообщила директор организации Анна Полежаева. В пятницу на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ провели V Всероссийский этнодиктант "Россия – дом народов", приуроченный к Международному дню родного языка. Ведущей мероприятия выступила эстрадная певица Зара. По информации Полежаевой, в Москве диктант писали на русском языке, а в 28 регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где площадки для проведения акции открылись несколькими днями ранее, - на языках проживающих там коренных малочисленных народов. "Сегодня мы пишем диктант по традиционным ценностям и ориентирам народов нашей многонациональной страны – наши семейные ценности. Это то, что нас объединяет… Мы планируем масштабировать эту акцию, диктант - дать возможность написать его на всех языках нашей многонациональной страны. Сразу после проведения диктанта здесь мы направим информацию в регионы РФ. Нас всегда регионы очень активно поддерживают", - сказала Полежаева журналистам. Она уточнила, что текст диктанта составлялся сотрудниками Дома народов России. "Для нас очень важно подчеркнуть наше единство тем, что мы пишем диктант о традиционных ценностях, о народах нашей многонациональной страны именно на русском языке. При этом часть диктанта посвящена этнокультурному богатству, уникальным особенностям и традициям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Мы вместе с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации инициировали проведение этого диктанта, уже сегодня ряд регионов написали на своих родных языках, а зачастую это очень редкие языки", - рассказала Полежаева.
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россия, анна полежаева, зара (зарифа мгоян), север, дальний восток
Россия, Анна Полежаева, Зара (Зарифа Мгоян), Север, Дальний Восток
Дом народов проведет этнодиктант на всех национальных языках России

Дом народов России проведет диктант на тему семьи на всех национальных языках

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДиректор Дома народов России Анна Полежаева
Директор Дома народов России Анна Полежаева - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Директор Дома народов России Анна Полежаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дом народов России планирует провести этнографический диктант на тему семейных ценностей на всех национальных языках Российской Федерации, сообщила директор организации Анна Полежаева.
В пятницу на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ провели V Всероссийский этнодиктант "Россия – дом народов", приуроченный к Международному дню родного языка. Ведущей мероприятия выступила эстрадная певица Зара. По информации Полежаевой, в Москве диктант писали на русском языке, а в 28 регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где площадки для проведения акции открылись несколькими днями ранее, - на языках проживающих там коренных малочисленных народов.
"Время путешествовать по стране": международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
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Организатором выступила Волгоградская область.

Торжественное открытие Дня воинской славы России

Организатором выступила Волгоградская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
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На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Мастер-класс от хоккеиста Вячеслава Фетисова, каток на ВДНХ

На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

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4 из 18
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Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

Концерт Сурганова и Оркестр

Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

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5 из 18
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Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

Показ документальных фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино RТ. Док: Время героев

Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции

Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
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Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

Семейный интерактивный праздник - концерт Здоровье - всему голова

Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

Международная выставка-форум Россия

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

Дмитрий Ющенко, ветеран боевых действий, спортсмен Паралимпийской сборной Москвы по велоспорту, первый человек в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

Встреча с амбассадором Санкт-Петербурга, певицей Дианой Гурцкой

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

Пленарная сессия Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

Международная выставка-форум Россия

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

Семейный интерактивный праздник - концерт Здоровье - всему голова

Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День воинской славы организовали световое шоу.

Торжественное открытие Дня воинской славы России

В День воинской славы организовали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

Паблик-ток Вокруг Байкала

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Организатором выступила Волгоградская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18

Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18

Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18

Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18

Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В День воинской славы организовали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
«
"Сегодня мы пишем диктант по традиционным ценностям и ориентирам народов нашей многонациональной страны – наши семейные ценности. Это то, что нас объединяет… Мы планируем масштабировать эту акцию, диктант - дать возможность написать его на всех языках нашей многонациональной страны. Сразу после проведения диктанта здесь мы направим информацию в регионы РФ. Нас всегда регионы очень активно поддерживают", - сказала Полежаева журналистам.
Она уточнила, что текст диктанта составлялся сотрудниками Дома народов России.
"Для нас очень важно подчеркнуть наше единство тем, что мы пишем диктант о традиционных ценностях, о народах нашей многонациональной страны именно на русском языке. При этом часть диктанта посвящена этнокультурному богатству, уникальным особенностям и традициям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Мы вместе с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации инициировали проведение этого диктанта, уже сегодня ряд регионов написали на своих родных языках, а зачастую это очень редкие языки", - рассказала Полежаева.
Наши таланты: чем удивляет международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в павильоне №19 АТОМ

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

Пленарная сессия О ключевых результатах и достижениях в области культуры

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел показ "Носи российское".

Показ мод на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ "Носи российское".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

Показ мод на Международной выставке-форуме Россия

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

Шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей выставки угощали блинами.

Блинный фестиваль на Международной выставке-форуме Россия

Гостей выставки угощали блинами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

Презентация комикса Путешествие енота Херсона: в Москву - из новых регионов

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

Александр Малькевич на презентации комикса Путешествие енота Херсона: в Москву - из новых регионов

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

Пленарная сессия О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

Панельная дискуссия Государственные приоритеты в молодежной политике

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

Концерт лауреатов Агутин разных лет

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стенд Ямало-Ненецкого автономного округа

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

Концерт творческих коллективов регионов России Наши Таланты

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

Торжественный концерт Ритмы промышленности

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На нем выступил певец Денис Майданов.

Денис Майданов на торжественном концерте Ритмы промышленности

На нем выступил певец Денис Майданов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Прошел показ "Носи российское".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Гостей выставки угощали блинами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На нем выступил певец Денис Майданов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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РоссияАнна ПолежаеваЗара (Зарифа Мгоян)СеверДальний Восток
 
 
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