https://ria.ru/20240216/nadezhdin-1927760364.html
ЦИК не исключил составления протокола на Надеждина
ЦИК не исключил составления протокола на Надеждина - РИА Новости, 16.02.2024
ЦИК не исключил составления протокола на Надеждина
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил о возможности составления административного протокола в отношении политика... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:21
2024-02-16T12:21
2024-02-16T12:21
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил о возможности составления административного протокола в отношении политика Бориса Надеждина из-за невозврата средств пожертвовавшим на его кампанию. В ходе заседания ЦИК в пятницу Булаев сообщил, что в ходе рассмотрения вопроса о регистрации Надеждина кандидатом на должность президента России 8 февраля в 12.49 на его избирательном счете оставалось 1 миллион 345 тысяч 771 рубль, в 13.34, в завершении дискуссии, на счете остались 5000 рублей. "Все остальные были сняты наличным способом, как я понимаю. При этом задолженность по возврату денег, неправомерно полученных - 1 миллион 125 тысяч 786 рублей. В течение 10 дней эти деньги не были перечислены, не были возвращены тем, кто перечислил эти деньги… Поэтому, я так понимаю, у нас будет необходимость составить протокол об административном нарушении или на Борис Борисовича (Надеждина) или на финансового уполномоченного", - сказал Булаев. Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик подал два иска в Верховный суд. В четверг суд отклонил оба иска Надеждина, оспаривающих форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах и форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис надеждин, политика, россия, николай булаев, цик рф
Выборы президента России — 2024, Борис Надеждин, Политика, Россия, Николай Булаев, ЦИК РФ
ЦИК не исключил составления протокола на Надеждина
ЦИК: на Надеждина могут составить протокол из-за невозврата пожертвований
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил о возможности составления административного протокола в отношении политика Бориса Надеждина из-за невозврата средств пожертвовавшим на его кампанию.
В ходе заседания ЦИК в пятницу Булаев сообщил, что в ходе рассмотрения вопроса о регистрации Надеждина кандидатом на должность президента России 8 февраля в 12.49 на его избирательном счете оставалось 1 миллион 345 тысяч 771 рубль, в 13.34, в завершении дискуссии, на счете остались 5000 рублей.
"Все остальные были сняты наличным способом, как я понимаю. При этом задолженность по возврату денег, неправомерно полученных - 1 миллион 125 тысяч 786 рублей. В течение 10 дней эти деньги не были перечислены, не были возвращены тем, кто перечислил эти деньги… Поэтому, я так понимаю, у нас будет необходимость составить протокол об административном нарушении или на Борис Борисовича (Надеждина) или на финансового уполномоченного", - сказал Булаев.
Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик подал два иска в Верховный суд. В четверг суд отклонил оба иска Надеждина, оспаривающих форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах и форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Верховный суд отклонил второй иск Надеждина