https://ria.ru/20240216/mid-1927849308.html

МИД призвал США проявить сдержанность, говоря о смерти Навального

МИД призвал США проявить сдержанность, говоря о смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024

МИД призвал США проявить сдержанность, говоря о смерти Навального

Министерство иностранных дел России призвало США в свете смерти Алексея Навального проявить сдержанность и дождаться результатов медэкспертизы. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:31

2024-02-16T17:31

2024-02-16T17:37

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

россия

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России призвало США в свете смерти Алексея Навального проявить сдержанность и дождаться результатов медэкспертизы.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства."Интересно, почему для Белого дома и госдепа смерть российского гражданина в российской исправительной колонии оказалась гораздо важнее и показалась более ужасной, чем гибель американского гражданина, журналиста Гонсало Лиры, замученного в украинской тюрьме? Вместо огульных обвинений, следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Министерство отметило, что смерть человека - всегда трагедия.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927848034.html

https://ria.ru/20240216/vrachi-1927822947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия, алексей навальный, происшествия