В Кремле уже все сказали по поводу смерти Навального, заявил Песков
Песков: в Кремле уже все сказали по поводу смерти Навального
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле все сказали по поводу смерти Алексея Навального.
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"Больше нечего мне сказать по этой теме", - сказал он журналистам.
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.