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Под Петербургом промыли водопровод из-за повышенного содержания хлора

Под Петербургом промыли водопровод из-за повышенного содержания хлора - РИА Новости, 16.02.2024

Под Петербургом промыли водопровод из-за повышенного содержания хлора

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" промыли магистральные сети в городе Ломоносов, где было выявлено превышение допустимой концентрации остаточного... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:07

2024-02-16T12:07

2024-02-16T12:09

происшествия

ломоносов

санкт-петербург

гуп «водоканал санкт-петербурга

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" промыли магистральные сети в городе Ломоносов, где было выявлено превышение допустимой концентрации остаточного хлора в питьевой воде, в настоящее время показатели воды пришли в норму, сообщает предприятие. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу накануне после сообщений СМИ о запахе хлора от питьевой воды в городе Ломоносов выявило в пробах превышение допустимой концентрации этого вещества. "Силами более 100 работников предприятия и 20 единиц специализированной техники в ночь с 15 на 16 февраля все магистральные сети города были промыты, отобраны пробы и достигнуты нормативные показатели качества воды", - сообщает предприятие. В настоящее время "Водоканал" продолжает работы на территории Ломоносова и близлежащих населенных пунктов: предприятие проводит промывку водопроводных вводов абонентов, продолжается отбор проб у абонентов. Отмечается, что в отобранных пробах в жилых домах вода соответствует нормам. Для обеспечения альтернативного водоснабжения населения на территории Ломоносова размещены 20 цистерн с питьевой водой. "Водоканал Санкт-Петербурга" также сообщил, что выполнит перерасчет за оказанные услуги водоснабжения всем абонентам в зоне влияния водопроводной сети Ломоносова.

https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911301665.html

ломоносов

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