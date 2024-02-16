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Под Петербургом промыли водопровод из-за повышенного содержания хлора - РИА Новости, 16.02.2024
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12:07 16.02.2024 (обновлено: 12:09 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/khlor-1927756750.html
Под Петербургом промыли водопровод из-за повышенного содержания хлора
Под Петербургом промыли водопровод из-за повышенного содержания хлора - РИА Новости, 16.02.2024
Под Петербургом промыли водопровод из-за повышенного содержания хлора
Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" промыли магистральные сети в городе Ломоносов, где было выявлено превышение допустимой концентрации остаточного... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:07
2024-02-16T12:09
происшествия
ломоносов
санкт-петербург
гуп «водоканал санкт-петербурга
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
водоканал санкт-петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" промыли магистральные сети в городе Ломоносов, где было выявлено превышение допустимой концентрации остаточного хлора в питьевой воде, в настоящее время показатели воды пришли в норму, сообщает предприятие. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу накануне после сообщений СМИ о запахе хлора от питьевой воды в городе Ломоносов выявило в пробах превышение допустимой концентрации этого вещества. "Силами более 100 работников предприятия и 20 единиц специализированной техники в ночь с 15 на 16 февраля все магистральные сети города были промыты, отобраны пробы и достигнуты нормативные показатели качества воды", - сообщает предприятие. В настоящее время "Водоканал" продолжает работы на территории Ломоносова и близлежащих населенных пунктов: предприятие проводит промывку водопроводных вводов абонентов, продолжается отбор проб у абонентов. Отмечается, что в отобранных пробах в жилых домах вода соответствует нормам. Для обеспечения альтернативного водоснабжения населения на территории Ломоносова размещены 20 цистерн с питьевой водой. "Водоканал Санкт-Петербурга" также сообщил, что выполнит перерасчет за оказанные услуги водоснабжения всем абонентам в зоне влияния водопроводной сети Ломоносова.
https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911301665.html
ломоносов
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происшествия, ломоносов, санкт-петербург, гуп «водоканал санкт-петербурга, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), водоканал санкт-петербурга
Происшествия, Ломоносов, Санкт-Петербург, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Водоканал Санкт-Петербурга
Под Петербургом промыли водопровод из-за повышенного содержания хлора

В городе Ломоносов промыли из-за повышенного содержания хлора

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" промыли магистральные сети в городе Ломоносов, где было выявлено превышение допустимой концентрации остаточного хлора в питьевой воде, в настоящее время показатели воды пришли в норму, сообщает предприятие.
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу накануне после сообщений СМИ о запахе хлора от питьевой воды в городе Ломоносов выявило в пробах превышение допустимой концентрации этого вещества.
«
"Силами более 100 работников предприятия и 20 единиц специализированной техники в ночь с 15 на 16 февраля все магистральные сети города были промыты, отобраны пробы и достигнуты нормативные показатели качества воды", - сообщает предприятие.
В настоящее время "Водоканал" продолжает работы на территории Ломоносова и близлежащих населенных пунктов: предприятие проводит промывку водопроводных вводов абонентов, продолжается отбор проб у абонентов. Отмечается, что в отобранных пробах в жилых домах вода соответствует нормам.
Для обеспечения альтернативного водоснабжения населения на территории Ломоносова размещены 20 цистерн с питьевой водой.
"Водоканал Санкт-Петербурга" также сообщил, что выполнит перерасчет за оказанные услуги водоснабжения всем абонентам в зоне влияния водопроводной сети Ломоносова.
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ПроисшествияЛомоносовСанкт-ПетербургГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Водоканал Санкт-Петербурга
 
 
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