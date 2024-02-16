https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

"На Западе умоляют о пощаде". Россия не увидела мирных перспектив

"На Западе умоляют о пощаде". Россия не увидела мирных перспектив - РИА Новости, 16.02.2024

"На Западе умоляют о пощаде". Россия не увидела мирных перспектив

Международное сообщество, включая лидеров стран Запада, призывают Израиль прекратить операцию в секторе Газа. Однако Тель-Авив, несмотря на все уговоры,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:00

2024-02-16T08:00

2024-02-16T08:05

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Международное сообщество, включая лидеров стран Запада, призывают Израиль прекратить операцию в секторе Газа. Однако Тель-Авив, несмотря на все уговоры, атаковал Рафах на границе с Египтом. Там свыше миллиона гражданских, к тому же этот город — ворота для поставок гуманитарной помощи. О перспективах палестино-израильского конфликта — в материале РИА Новости.На колени"Все едут в Тель-Авив. Умоляют: пожалуйста, не делайте этого, защитите мирных жителей! Не убивайте так много… А слишком много — это сколько? Каковы стандарты? Нетаньяху никого не слушает. Они собираются эвакуировать… Куда? На Луну? Куда они собираются эвакуировать этих людей?" — не сдерживает эмоций глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон тоже не придерживается дипломатического протокола: "Невозможно представить, как вести войну среди этих людей. Им некуда идти. Они не могут двинуться на юг, в Египет, не могут на север, чтобы вернуться в свои дома, потому что они разрушены".Джо Байден призвал Израиль не атаковать Рафах, не разработав перед этим надежный план по защите свыше миллиона мирных жителей. "Слишком много, слишком много — более 27 тысяч — палестинцев погибли в этом конфликте", — отметил он.Впрочем, слова словами, а санкции против Тель-Авива на Западе пока не вводят. Тем временем абсолютно счастливый премьер-министр Биньямин Нетаньяху встречается с военными, фотографируется и обнимается с ними. Повод — освобождение двух заложников в Рафахе. Их выводили под прикрытием авиаударов. По подсчетам палестинцев, в результате погибли не меньше 67 гражданских."Мы действительно хотим добиться демилитаризации сектора, — объясняет Нетаньяху. — А это требует контроля безопасности и высшей ответственности за безопасность на всей территории к западу от реки Иордан, включая сектор Газа. Альтернативы этому в обозримом будущем нет".Экспертная оценкаУрегулированию палестино-израильского конфликта была посвящена XIII ежегодная Ближневосточная конференция, которую проводили 13-14 февраля в Москве при поддержке международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института востоковедения РАН. Участники форума, в частности, предупредили, что современное человечество обладает "технологиями богов, сознанием, доставшимся из палеолита, и институтами, сформированными в Средневековье". Поэтому важно искать новые подходы к мироустройству. "Палестинская проблема — центральная для глобальной безопасности", — подчеркнул директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.Декан Университета международных отношений при МИД Ирана Мохаммад Реза Дешири назвал израильский режим экзистенциальной угрозой для всего Ближнего Востока. И пояснил: Тель-Авив выступает против создания независимой Палестины, проявляет расизм в отношении своих противников. "Еще одна региональная проблема — вмешательство внешних сил, которое осуществляется под предлогом защиты Израиля. США хотят сохранить этот центр напряженности. В свою очередь, международные организации, включая ООН, просто наблюдают за убийством палестинского народа", — возмутился он."Мы все время говорим о создании Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, но практические шаги не предпринимаются. При этом без удовлетворения требований палестинцев в регионе не будет ни мира, ни стабильности. В том числе в ходе нынешней войны провалился американо-арабский план по включению Израиля в ближневосточную систему безопасности", — отметил член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ахмад Мадждалани.И добавил: палестинский народ готов пожертвовать тысячами жизней, чтобы добиться создания собственного государства. Арабские страны, по его мнению, должны ставить во главу угла палестинские интересы, а не сотрудничество с Израилем.Нынешняя конфронтация — самая серьезная за последние 30 лет, сказал бывший глава МИД Египта, декан Школы международных отношений и публичной политики Американского университета в Каире Набиль Фахми. Однако американская поддержка Израиля привела к тому, что Тель-Авив невозможно привлечь к ответственности. "В результате они делают то, что считают нужным, называя себя демократическим государством. При этом 70% жертв в Газе — женщины и дети. Это ведет не к региональной безопасности, а к озлоблению людей", — уверен Фахми.Среди первоочередных мер, необходимых для прекращения войны между Израилем и ХАМАС, он предложил объявить перемирие, создать условия для оказания гуманитарной помощи сектору Газа и освободить всех пленных. Кроме того, важно провести выборы в Палестине и Израиле, чтобы новые власти могли договориться о дальнейшем мирном сосуществовании.Что будет послеЭкс-советник президента Ливана (2016-2022 годы) Амаль Абу-Зейд считает, что в последнее время Ближний Восток менялся по экономическим соображениям, а политика была на втором плане. Власти полагали, что торговые связи укрепят региональную стабильность. "Теперь миротворческие процессы приостановлены, экономика уступила место политике. Без решения палестинского вопроса жизнь на Ближнем Востоке не будет безопасной, — отметил Амаль Абу-Зейд. — Но реализация концепции двух государств вряд ли возможна. Израиль против этого и стремится разрушить Газу. А Палестинская автономия слишком слаба, чтобы отстаивать свои интересы".Не верит в создание двух государств и директор Центра стратегических исследований Иорданского университета Зейд Иядат. "Израиль побеждает. Нет новых идей, как изменить ситуацию, чтобы завершить конфликт. Также мы испытываем дефицит нравственности. При этом идея независимой Палестины очень скользкая. Что такое палестинское государство и как его признавать в условиях оккупации?" — рассуждает он.Но уточняет: это не значит, что палестинцы должны отказаться от права на самоопределение. И продолжает: следует выяснить, ради чего ХАМАС и Израиль начали войну, как в этом может быть заинтересован Иран, что происходит в Палестинской автономии. Если еврейское государство и его граждане дрейфуют в сторону крайне правого политического режима, то рассчитывать на диалог не приходится. Боевое крыло ХАМАС — тоже проблема для Палестины, тут нужны реформы.Примечательно, что палестинские власти поддерживают тезис о перезагрузке своей системы и диалоге с Тель-Авивом. "Если мы не говорим о компромиссе, то в результате победы палестинцев на месте Израиля возникнет демократическая Палестина, в которой будут сосуществовать христиане и мусульмане. Если победят евреи, возникнет Великий Израиль, а палестинцы лишатся всех прав. Ничего из этого не ведет к решению конфликта. Нужны два государства: Палестина и Израиль", — подчеркивает постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Насер аль-Кидва.Выступая на той же Ближневосточной конференции, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, учитывая бескомпромиссный настрой израильского руководства, он не видит перспектив скорой стабилизации. При этом Москва продолжает работу над эвакуацией людей из сектора Газа.

https://ria.ru/20240213/ssha-1926884903.html

https://ria.ru/20240203/ukraina-1925051976.html

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в мире, израиль, палестина, ближний восток, джо байден, набиль фахми, биньямин нетаньяху, хамас, российская академия наук, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, политика