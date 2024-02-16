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Google запустит в ЕС кампанию по борьбе с фейками - РИА Новости, 16.02.2024
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06:02 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/google-1927707149.html
Google запустит в ЕС кампанию по борьбе с фейками
Google запустит в ЕС кампанию по борьбе с фейками - РИА Новости, 16.02.2024
Google запустит в ЕС кампанию по борьбе с фейками
Корпорация Google готовится запустить кампанию по борьбе с дезинформацией в ЕС с использованием методов "пребанкинга" - противодействия потенциальным фейкам... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T06:02
2024-02-16T06:02
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Корпорация Google готовится запустить кампанию по борьбе с дезинформацией в ЕС с использованием методов "пребанкинга" - противодействия потенциальным фейкам путем предостережения, до того как их начали распространять. Как сообщили в Google агентству Рейтер, с марта внутреннее подразделение компании Jigsaw, занимающееся борьбой с угрозами обществу, запустит серию анимированных рекламных роликов в TikTok и YouTube. Видеоматериал будет предназначен для пяти страна ЕС: Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше. В рекламе будут использоваться так называемые методы "пребанкинга", разработанные в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университетов и призванные помочь зрителям выявить манипулятивный контент еще до того, как они с ним столкнутся. Бет Голдберг, руководитель исследовательского отдела Jigsaw, заявила, что "пребанкинг" - это единственная техника, которая одинаково эффективно работает во всем политическом спектре. По ее словам, другие меры по борьбе с фейками, например фактчекинг, только усиливают поляризацию в обществе, поскольку применяются уже после того, как информация распространилась. Кампания продлится как минимум месяц и может быть продлена в зависимости от охвата и эффективности.
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в мире, технологии, бельгия, франция, германия, google, евросоюз, tiktok
В мире, Технологии, Бельгия, Франция, Германия, Google, Евросоюз, TikTok
Google запустит в ЕС кампанию по борьбе с фейками

Google запустит в ЕС кампанию по борьбе с фейками с использованием "пребанкинга"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Корпорация Google готовится запустить кампанию по борьбе с дезинформацией в ЕС с использованием методов "пребанкинга" - противодействия потенциальным фейкам путем предостережения, до того как их начали распространять.
Как сообщили в Google агентству Рейтер, с марта внутреннее подразделение компании Jigsaw, занимающееся борьбой с угрозами обществу, запустит серию анимированных рекламных роликов в TikTok и YouTube. Видеоматериал будет предназначен для пяти страна ЕС: Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше.
В рекламе будут использоваться так называемые методы "пребанкинга", разработанные в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университетов и призванные помочь зрителям выявить манипулятивный контент еще до того, как они с ним столкнутся.
Бет Голдберг, руководитель исследовательского отдела Jigsaw, заявила, что "пребанкинг" - это единственная техника, которая одинаково эффективно работает во всем политическом спектре. По ее словам, другие меры по борьбе с фейками, например фактчекинг, только усиливают поляризацию в обществе, поскольку применяются уже после того, как информация распространилась.
Кампания продлится как минимум месяц и может быть продлена в зависимости от охвата и эффективности.
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