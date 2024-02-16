https://ria.ru/20240216/google-1927707149.html

Google запустит в ЕС кампанию по борьбе с фейками

Google запустит в ЕС кампанию по борьбе с фейками - РИА Новости, 16.02.2024

Google запустит в ЕС кампанию по борьбе с фейками

Корпорация Google готовится запустить кампанию по борьбе с дезинформацией в ЕС с использованием методов "пребанкинга" - противодействия потенциальным фейкам... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T06:02

2024-02-16T06:02

2024-02-16T06:02

в мире

технологии

бельгия

франция

германия

google

евросоюз

tiktok

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Корпорация Google готовится запустить кампанию по борьбе с дезинформацией в ЕС с использованием методов "пребанкинга" - противодействия потенциальным фейкам путем предостережения, до того как их начали распространять. Как сообщили в Google агентству Рейтер, с марта внутреннее подразделение компании Jigsaw, занимающееся борьбой с угрозами обществу, запустит серию анимированных рекламных роликов в TikTok и YouTube. Видеоматериал будет предназначен для пяти страна ЕС: Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше. В рекламе будут использоваться так называемые методы "пребанкинга", разработанные в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университетов и призванные помочь зрителям выявить манипулятивный контент еще до того, как они с ним столкнутся. Бет Голдберг, руководитель исследовательского отдела Jigsaw, заявила, что "пребанкинг" - это единственная техника, которая одинаково эффективно работает во всем политическом спектре. По ее словам, другие меры по борьбе с фейками, например фактчекинг, только усиливают поляризацию в обществе, поскольку применяются уже после того, как информация распространилась. Кампания продлится как минимум месяц и может быть продлена в зависимости от охвата и эффективности.

https://ria.ru/20240120/slezhka-1922449294.html

бельгия

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, бельгия, франция, германия, google, евросоюз, tiktok