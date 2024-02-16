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СМИ: Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад
СМИ: Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад - РИА Новости, 16.02.2024
СМИ: Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад
Бывшему участнику группы Beatles Полу Маккартни вернули бас-гитару, украденную у него более 50 лет назад, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T02:54
2024-02-16T02:54
2024-02-16T02:55
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывшему участнику группы Beatles Полу Маккартни вернули бас-гитару, украденную у него более 50 лет назад, сообщает газета Telegraph. Инструмент, купленный Маккартни в 1961 году перед звездным взлетом "битлов", был украден из его фургона 10 октября 1972 года. Поиски пропавшей гитары производства немецкой компании Höfner были начаты в 2023 году по инициативе производителя. Как выяснилось, инструмент был украден бедным жителем лондонского района Нотинг-Хилл, который затем продал его владельцу местного паба. Гитара была обнаружена на чердаке дома, в котором проживает семья трактирщика. Маккартни воссоединился с инструментом в декабре, но еще два месяца ушло на установление его подлинности. Как отмечается, в настоящее время гитара оценивается компанией минимум в 10 миллионов фунтов стерлингов. Сам Маккартни купил ее в 1961 году за 30 фунтов, а укравший инструмент вор уступил его за "небольшие деньги" плюс несколько пинт пива.
https://ria.ru/20231102/lennon-1907018054.html
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в мире, пол маккартни
Культура, В мире, Пол Маккартни
СМИ: Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад
Telegraph: Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Бывшему участнику группы Beatles Полу Маккартни вернули бас-гитару, украденную у него более 50 лет назад, сообщает газета Telegraph
.
Инструмент, купленный Маккартни в 1961 году перед звездным взлетом "битлов", был украден из его фургона 10 октября 1972 года.
Поиски пропавшей гитары производства немецкой компании Höfner были начаты в 2023 году по инициативе производителя. Как выяснилось, инструмент был украден бедным жителем лондонского района Нотинг-Хилл, который затем продал его владельцу местного паба. Гитара была обнаружена на чердаке дома, в котором проживает семья трактирщика.
Маккартни воссоединился с инструментом в декабре, но еще два месяца ушло на установление его подлинности.
Как отмечается, в настоящее время гитара оценивается компанией минимум в 10 миллионов фунтов стерлингов. Сам Маккартни купил ее в 1961 году за 30 фунтов, а укравший инструмент вор уступил его за "небольшие деньги" плюс несколько пинт пива.
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