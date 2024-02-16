https://ria.ru/20240216/gaz-1927698812.html

В Совфеде назвали чушью заявление о намерении ЕС жить без газа из России

В Совфеде назвали чушью заявление о намерении ЕС жить без газа из России - РИА Новости, 16.02.2024

В Совфеде назвали чушью заявление о намерении ЕС жить без газа из России

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление, что европейские страны смогут обойтись без российского... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T01:37

2024-02-16T01:37

2024-02-16T01:37

россия

украина

европа

сергей цеков

кадри симсон

евросоюз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление, что европейские страны смогут обойтись без российского газа. Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. По ее словам, ЕС научился "жить без российского газа". "Это все абсолютная ерунда и чушь. Это люди, которые переворачивают все с ног на голову. Ими движет ненависть, поэтому они и делают абсолютно парадоксальные заявления. Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, с таким успехом в ЕС могут заявить, что научились жить без воздуха, который дует со стороны России. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.

https://ria.ru/20240131/gaz-1924550570.html

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украина

европа

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россия, украина, европа, сергей цеков, кадри симсон, евросоюз