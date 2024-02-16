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В Совфеде назвали чушью заявление о намерении ЕС жить без газа из России - РИА Новости, 16.02.2024
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01:37 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/gaz-1927698812.html
В Совфеде назвали чушью заявление о намерении ЕС жить без газа из России
В Совфеде назвали чушью заявление о намерении ЕС жить без газа из России - РИА Новости, 16.02.2024
В Совфеде назвали чушью заявление о намерении ЕС жить без газа из России
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление, что европейские страны смогут обойтись без российского... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T01:37
2024-02-16T01:37
россия
украина
европа
сергей цеков
кадри симсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление, что европейские страны смогут обойтись без российского газа. Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. По ее словам, ЕС научился "жить без российского газа". "Это все абсолютная ерунда и чушь. Это люди, которые переворачивают все с ног на голову. Ими движет ненависть, поэтому они и делают абсолютно парадоксальные заявления. Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, с таким успехом в ЕС могут заявить, что научились жить без воздуха, который дует со стороны России. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.
https://ria.ru/20240131/gaz-1924550570.html
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россия, украина, европа, сергей цеков, кадри симсон, евросоюз
Россия, Украина, Европа, Сергей Цеков, Кадри Симсон, Евросоюз
В Совфеде назвали чушью заявление о намерении ЕС жить без газа из России

Цеков назвал чушью заявление о намерении ЕС жить без российского газа

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление, что европейские страны смогут обойтись без российского газа.
Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. По ее словам, ЕС научился "жить без российского газа".
«
"Это все абсолютная ерунда и чушь. Это люди, которые переворачивают все с ног на голову. Ими движет ненависть, поэтому они и делают абсолютно парадоксальные заявления. Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, с таким успехом в ЕС могут заявить, что научились жить без воздуха, который дует со стороны России.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.
Транзит газа через ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Новак заявил, что Россия не ведет переговоры о транзите газа через Украину
31 января, 12:31
 
РоссияУкраинаЕвропаСергей ЦековКадри СимсонЕвросоюз
 
 
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