https://ria.ru/20240216/garnitura-1927703597.html

Источник: гарнитура Apple Vision Pro может в марте получить русский язык

Источник: гарнитура Apple Vision Pro может в марте получить русский язык - РИА Новости, 16.02.2024

Источник: гарнитура Apple Vision Pro может в марте получить русский язык

Гарнитура Vision Pro от Apple, позволяющая совмещать реальность с цифровым интерфейсом, может обзавестись русским языком уже в марте - после новой презентации... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T04:43

2024-02-16T04:43

2024-02-16T04:43

технологии

сша

россия

эльдар муртазин

apple

ozon

яндекс.маркет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926406650_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_dfbf1a4eccd34670bfc10d0c939079e9.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Гарнитура Vision Pro от Apple, позволяющая совмещать реальность с цифровым интерфейсом, может обзавестись русским языком уже в марте - после новой презентации американской компании, сообщил РИА Новости источник на рынке. "Русский язык у Apple Vision Pro может появиться уже этой весной, вероятно в марте, когда планируется новая презентация компании. Полная локализация - в течение года", - заявил он. В свою очередь директор сети техники и электроники restore: Расим Лемберанский отметил, что версию устройства, выпущенную компанией Apple сейчас, можно условно назвать поздним прототипом, но появления русского языка, по его словам, не стоит ждать раньше осени. "Это принципиально новый продукт, реальная инновация, и в таких случаях первая версия служит для того, чтобы не только познакомить потребителя с технологией, но и "обкатать" процессы: производство, продажи, постпродажное обслуживание, сбор информации и отладку операционной системы. Думаю, ближайшее обширное обновление ОС может появиться осенью и совпасть с выходом новых операционных систем, которые компания анонсирует на традиционном мероприятии WWDC. ... Тогда же можно ждать информации о расширении локализации продукта и появления русского языка", - пояснил он. Лемберанский подчеркнул, что и снижение цены тоже произойдет, поскольку текущая стоимость обусловлена тем, что устройства выпущены ограниченным тиражом в рамках политики компании по выводу на рынок инновационного продукта, и по мере расширения дистрибуции она будет снижаться. При этом корреспондент РИА Новости выяснил, что цены снижаются уже сейчас - так, например, если на Ozon цены в начале февраля стартовали от 574 тысяч рублей, то сейчас можно найти устройства и за 445 тысяч, на "Яндекс Маркете" они опустились с 894 тысяч до вариантов стоимостью 439 тысяч рублей. НЕ ПОМОЖЕТВедущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что даже после русификации спрос не вырастет. Причина заключается в том, что российский Apple ID все равно не поддерживается, а русский язык вряд ли добавят официально. "Вопрос гарантии также не решен, ремонта нет. Ну и вообще, если смотреть на США, то там стали отказываться от Apple Vision Pro просто в силу того, что гарнитура не очень применима в реальной жизни и не очень понятно, зачем она. Поэтому для полноценной работы в РФ этой гарнитуре не хватает полезности, так же как и во всех остальных частях мира", - резюмировал он. На прошлой неделе в МТС сообщили агентству, что за первые шесть дней с момента старта предзаказов заявки на покупку оставили около пятисот человек из 24 городов России. Самый большой интерес к новинке проявляют жители Москвы – 47% от всех предзаказов. Также высокий спрос фиксируется в Санкт-Петербурге (12%), Нижнем Новгороде (5%), Чебоксарах (3%), Казани (3%) и Владивостоке (3%). Ранее агентство Блумберг написало со ссылкой на источники, что Apple до WWDC 2024 выпустит несколько новинок, однако точная дата презентации не известна. Предполагалось, что это может быть март или апрель. Дата конференции также еще не анонсирована, но мероприятие ожидается рынком летом. В прошлом году Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus с желтым корпусом в начале марта. Компания Apple в июне презентовала шлемы или, как их еще называют, AR-очки Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США начался 2 февраля при цене от 3499 долларов.

https://radiosputnik.ru/20240112/microsoft-1920992798.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, россия, эльдар муртазин, apple, ozon, яндекс.маркет