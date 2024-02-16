https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html

Европа в войне с Россией купила себе билет в один конец

Европа в войне с Россией купила себе билет в один конец - РИА Новости, 16.02.2024

Европа в войне с Россией купила себе билет в один конец

Семеро погибших в результате теракта ВСУ в Белгороде, среди них — маленький ребенок, девочка, которую звали Валентина. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:00

2024-02-16T08:00

2024-02-16T08:05

россия

авдеевка

европа

эммануэль макрон

нато

вооруженные силы украины

удар всу по тц в белгороде

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Семеро погибших в результате теракта ВСУ в Белгороде, среди них — маленький ребенок, девочка, которую звали Валентина.Валентина еще не научилась ходить, ей был всего годик.Обстрел собрал и кровавую жатву среди раненых — почти два десятка человек, и там тоже есть дети. Четверо детей.Белгород вновь обстрелян, и вновь мы недосчитались своих.По тому, с какой слепой жестокостью лупят украинские военные по мирным русским городам, понятно, что их дела на линии боевого столкновения идут с каждым днем и с каждым часом все хуже. Взятие нашими находившейся под контролем ВСУ Авдеевки, входящей в агломерацию Донецка, — уже вопрос не дней, а часов.Можно, конечно, назвать сдачу города и "тактическим", да почему нет, и "стратегическим" маневром тоже. Ход специальной военной операции изменить сегодня у тех, кто два года назад трубили о нашем "предопределенном" и, разумеется, тоже "стратегическом" поражении, а какой-то год назад отписывали в пользу ВСУ десятки миллиардов долларов и евро, чтобы "контрнаступление прошло успешно", не получилось. И ясно, что и не получится. Инициатива утрачена. И утрачена навсегда.Наиболее прозорливые и наименее ангажированные наблюдатели уже открыто говорят, что военный дисбаланс (в нашу пользу), существовавший с начала СВО, увеличивается примерно с той же скоростью, с какой вчера оставляли Авдеевку драпающие части ВСУ.Никакая переброска каких-то там "элитных подразделений", о которой стало известно за несколько часов до начала отхода украинских военных, не помогла. Как не помогла, да и не могла помочь, никакая западная техника, все эти "Брэдли" с "Цезарями", ну и "Леопардами" в придачу.Запад — эта коалиция из полусотни стран, эта НАТО, эта Америка и ее североатлантические сателлиты — не сумели справиться со всеми их деньгами и прочими мощностями с нашими. Военными. И с нашими тыловиками. Скорость, с которой наш тыл поставляет боеприпасы и все, что требуется на ЛБС, недостижима для ВПК любой из национальных экономик какой бы то ни было страны — члена НАТО, включая в том числе и давно небогоспасаемые Соединенные Штаты.Их военный бобик давно сдох, у него дергаются лишь лапки.И вот на этом фоне бегущих частей ВСУ из Авдеевки (интересно, это похоже на стремительную "эвакуацию" их главных кураторов из Кабула, которую мы наблюдали в прямом эфире?) украинский президент будет в очередной раз сегодня охмурять Эммануэля Макрона, а позднее — и федерального канцлера Германии."Я прошу у него миллион", — и интонация будет наверняка схожая. Просто нужно заменить "миллион" на "миллиард" — и не отличишь ведь.Озабоченный безопасностью европейский блок может, конечно, пыхтеть, как дизель в Заполярье, но как у него не получилось сдержать обещание и отправить Киеву "миллион снарядов", так не удастся избежать навязчивых политических ласк украинского президента. Но и тут удовольствия, даже минимального, не случится.Этот едва начавшийся год, эта стартующая сегодня Мюнхенская конференция "по безопасности", этот коллективный европейский Запад, желающий французского ядерного оружия, чтобы "обороняться от русской угрозы", эти бесконечные заседания и обсуждения с повесточкой в единственный вопрос — "как бы больше убить русских?" — на самом деле медленная агония. Она видна по лицам и по поведению тех, кто еще два года назад был намерен нас победить. На поле боя.Сегодня они сквозь зубы признают, что это — недостижимо, поэтому меняют целеполагание. Когда на карту ставится многовековое господство, иначе называемое гегемонизмом, уже не до шуток. Дело зашло слишком далеко как для американцев, так и для общеевропейцев, чтобы они могли быстро отскочить. Это не Афганистан, который, в общем, далеко. Это Россия, в которую они пытались залезть в очередной раз и, соответственно, получили сдачу.Сейчас можно кричать на всех перекрестках, что "готовы поделиться ядерными арсеналами", чтобы подсобить заединщикам по Евросоюзу, но и тут, скажем честно, инициатива утрачена.Всем придется рано и поздно смириться с тем, что Россия добьется выполнения тех задач, что были декларированы без нескольких дней два года назад.Поэтому, собственно, подписание документов "о гарантиях безопасности Украины", пленарки Мюнхенской конференции, вялая интрига с ассигнованием американской помощи Киеву — уже не имеют никакого значения. Ни тактического, ни стратегического.Европа, прозакладывавшись в казино, где крупье — американцы и где выигрыш — это покупка билета в один конец, еще не поняла, во что она ввязалась.Гео- и просто политика в североатлантическом понимании для нас сегодня не имеет никакого значения. Мы не проводим дипломатические маневры, а защищаем жизни. Увы, мы не уберегли маленькую Валентину.И если кто-то, живущий западнее Бреста, до сих пор не понял, зачем нужна специальная военная операция, придется повторить: чтобы дети, взрослые, да и вообще просто люди не гибли бы от обстрелов, только выйдя прогуляться.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927597611.html

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

https://ria.ru/20240213/evropa-1926968507.html

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

россия

авдеевка

европа

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, авдеевка, европа, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде