Гладков: погибшим при обстреле Белгорода ребенком оказалась годовалая девочка
Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.
Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.
Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.
По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.
По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.
Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.
Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.
По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.