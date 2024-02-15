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Погибшим при обстреле Белгорода ребенком оказалась годовалая девочка - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 15.02.2024 (обновлено: 16:29 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/pogibshaya-1927619894.html
Погибшим при обстреле Белгорода ребенком оказалась годовалая девочка
Погибшим при обстреле Белгорода ребенком оказалась годовалая девочка - РИА Новости, 15.02.2024
Погибшим при обстреле Белгорода ребенком оказалась годовалая девочка
Девочка Валентина погибла в результате обстрела Белгорода, ей был всего один год, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:23
2024-02-15T16:29
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
удар всу по тц в белгороде
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Девочка Валентина погибла в результате обстрела Белгорода, ей был всего один год, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале."Мирные жители, шесть человек, один из которых ребенок, погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка Валентина", ­­- написал Гладков.По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей.
белгород
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белгород, происшествия, удар всу по тц в белгороде, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Вячеслав Гладков
Погибшим при обстреле Белгорода ребенком оказалась годовалая девочка

Гладков: погибшим при обстреле Белгорода ребенком оказалась годовалая девочка

© фото очевидцаКоляска, в которой в Белгороде при обстреле погиб ребенок
Коляска, в которой в Белгороде при обстреле погиб ребенок
© фото очевидца
Коляска, в которой в Белгороде при обстреле погиб ребенок
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Девочка Валентина погибла в результате обстрела Белгорода, ей был всего один год, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Мирные жители, шесть человек, один из которых ребенок, погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка Валентина", ­­- написал Гладков.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеВячеслав Гладков
 
 
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