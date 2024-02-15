https://ria.ru/20240215/pogibshaya-1927619894.html

Погибшим при обстреле Белгорода ребенком оказалась годовалая девочка

Погибшим при обстреле Белгорода ребенком оказалась годовалая девочка - РИА Новости, 15.02.2024

Погибшим при обстреле Белгорода ребенком оказалась годовалая девочка

Девочка Валентина погибла в результате обстрела Белгорода, ей был всего один год, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:23

2024-02-15T16:23

2024-02-15T16:29

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

удар всу по тц в белгороде

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Девочка Валентина погибла в результате обстрела Белгорода, ей был всего один год, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале."Мирные жители, шесть человек, один из которых ребенок, погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка Валентина", ­­- написал Гладков.По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей.

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгород, происшествия, удар всу по тц в белгороде, вячеслав гладков