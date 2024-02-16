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"Россия уничтожит": турки высмеяли новое решение НАТО по Украине - РИА Новости, 16.02.2024
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15:13 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/drony-1927803695.html
"Россия уничтожит": турки высмеяли новое решение НАТО по Украине
"Россия уничтожит": турки высмеяли новое решение НАТО по Украине - РИА Новости, 16.02.2024
"Россия уничтожит": турки высмеяли новое решение НАТО по Украине
Читателей турецкого издания Haber7 возмутило решение генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга поставить Украине миллион беспилотников. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:13
2024-02-16T15:13
в мире
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россия
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читателей турецкого издания Haber7 возмутило решение генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга поставить Украине миллион беспилотников."Давайте, вперед, от России вам тоже скоро будет подарочек, не волнуйтесь", — написал один из комментаторов."Да хоть десять миллионов, это ничего не даст, Россия все уничтожит, бесполезно", —поддержал другой."Давайте, лейте масло в огонь, стыд и позор", — поделился мнением еще один пользователь."Сто штук – еще поверил бы, но один миллион — вообще неубедительно", —возмутился читатель."Наемники НАТО стали украинской армией. Обманутые украинцы не в состоянии понять, что они воюют за интересы США и Запада. Интересно, сколько еще украинцев умрет, прежде чем они поймут, что Зеленский — пешка США", — резюмировали участники беседы.Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса и их союзники собираются передать Украине миллион беспилотников. Он добавил, что члены НАТО поставляют около 99 процентов всей военной помощи, которую получает Украина, а совокупная военная поддержка Киева с их стороны оценивается в 100 миллиардов долларов.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, сша, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Россия, США, Йенс Столтенберг, НАТО
"Россия уничтожит": турки высмеяли новое решение НАТО по Украине

Читатели Haber7 раскритиковали решение НАТО прислать Украине миллион дронов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев РИА Новости. Читателей турецкого издания Haber7 возмутило решение генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга поставить Украине миллион беспилотников.
"Давайте, вперед, от России вам тоже скоро будет подарочек, не волнуйтесь", — написал один из комментаторов.
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"Да хоть десять миллионов, это ничего не даст, Россия все уничтожит, бесполезно", —поддержал другой.
"Давайте, лейте масло в огонь, стыд и позор", — поделился мнением еще один пользователь.
"Сто штук – еще поверил бы, но один миллион — вообще неубедительно", —возмутился читатель.
"Наемники НАТО стали украинской армией. Обманутые украинцы не в состоянии понять, что они воюют за интересы США и Запада. Интересно, сколько еще украинцев умрет, прежде чем они поймут, что Зеленский — пешка США", — резюмировали участники беседы.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса и их союзники собираются передать Украине миллион беспилотников. Он добавил, что члены НАТО поставляют около 99 процентов всей военной помощи, которую получает Украина, а совокупная военная поддержка Киева с их стороны оценивается в 100 миллиардов долларов.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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