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Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей

Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей - РИА Новости, 16.02.2024

Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей

Один ребенок, переведённый на лечение в Москву из Белгорода, находится в реанимации, второй прооперирован, состояние детей стабильно тяжелое, заявила директор... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:56

2024-02-16T19:56

2024-02-16T19:59

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удар всу по тц в белгороде

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Один ребенок, переведённый на лечение в Москву из Белгорода, находится в реанимации, второй прооперирован, состояние детей стабильно тяжелое, заявила директор Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Петряйкина.Она уточнила, что детям, госпитализированным утром в РДКБ из Белгорода, проведены все необходимые диагностические мероприятия."Один ребёнок уже прооперирован. Ему выполнен первый этап операции - проведена реконструктивная операция на нижней конечности. После операции ребенок не нуждается в реанимации - и уже переведен в отделение травматологии и ортопедии, где его ждала мама",- сказала Петряйкина журналистам.По ее словам, второй ребёнок пока находится в реанимации, он в сознании, ему запланирована повторная операция. Состояние детей оценивается как стабильно тяжелое, добавила Петряйкина.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, белгород, россия, удар всу по тц в белгороде