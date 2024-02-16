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Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей - РИА Новости, 16.02.2024
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19:56 16.02.2024 (обновлено: 19:59 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/deti-1927874958.html
Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей
Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей - РИА Новости, 16.02.2024
Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей
Один ребенок, переведённый на лечение в Москву из Белгорода, находится в реанимации, второй прооперирован, состояние детей стабильно тяжелое, заявила директор... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:56
2024-02-16T19:59
москва
белгород
россия
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Один ребенок, переведённый на лечение в Москву из Белгорода, находится в реанимации, второй прооперирован, состояние детей стабильно тяжелое, заявила директор Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Петряйкина.Она уточнила, что детям, госпитализированным утром в РДКБ из Белгорода, проведены все необходимые диагностические мероприятия."Один ребёнок уже прооперирован. Ему выполнен первый этап операции - проведена реконструктивная операция на нижней конечности. После операции ребенок не нуждается в реанимации - и уже переведен в отделение травматологии и ортопедии, где его ждала мама",- сказала Петряйкина журналистам.По ее словам, второй ребёнок пока находится в реанимации, он в сознании, ему запланирована повторная операция. Состояние детей оценивается как стабильно тяжелое, добавила Петряйкина.
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москва, белгород, россия, удар всу по тц в белгороде
Москва, Белгород, Россия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей

РДКБ: один из доставленных из Белгорода детей прооперирован, второй в реанимации

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Один ребенок, переведённый на лечение в Москву из Белгорода, находится в реанимации, второй прооперирован, состояние детей стабильно тяжелое, заявила директор Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Петряйкина.
Она уточнила, что детям, госпитализированным утром в РДКБ из Белгорода, проведены все необходимые диагностические мероприятия.
«
"Один ребёнок уже прооперирован. Ему выполнен первый этап операции - проведена реконструктивная операция на нижней конечности. После операции ребенок не нуждается в реанимации - и уже переведен в отделение травматологии и ортопедии, где его ждала мама",- сказала Петряйкина журналистам.
По ее словам, второй ребёнок пока находится в реанимации, он в сознании, ему запланирована повторная операция. Состояние детей оценивается как стабильно тяжелое, добавила Петряйкина.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
МоскваБелгородРоссияУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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