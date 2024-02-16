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Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей
Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей - РИА Новости, 16.02.2024
Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей
Один ребенок, переведённый на лечение в Москву из Белгорода, находится в реанимации, второй прооперирован, состояние детей стабильно тяжелое, заявила директор... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:56
2024-02-16T19:56
2024-02-16T19:59
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удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Один ребенок, переведённый на лечение в Москву из Белгорода, находится в реанимации, второй прооперирован, состояние детей стабильно тяжелое, заявила директор Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Петряйкина.Она уточнила, что детям, госпитализированным утром в РДКБ из Белгорода, проведены все необходимые диагностические мероприятия."Один ребёнок уже прооперирован. Ему выполнен первый этап операции - проведена реконструктивная операция на нижней конечности. После операции ребенок не нуждается в реанимации - и уже переведен в отделение травматологии и ортопедии, где его ждала мама",- сказала Петряйкина журналистам.По ее словам, второй ребёнок пока находится в реанимации, он в сознании, ему запланирована повторная операция. Состояние детей оценивается как стабильно тяжелое, добавила Петряйкина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, белгород, россия, удар всу по тц в белгороде
Москва, Белгород, Россия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей
РДКБ: один из доставленных из Белгорода детей прооперирован, второй в реанимации