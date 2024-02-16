https://ria.ru/20240216/belgu-1927753344.html

БелГУ объявил сбор средств в помощь пострадавшим во время обстрела ВСУ

БелГУ объявил сбор средств в помощь пострадавшим во время обстрела ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024

БелГУ объявил сбор средств в помощь пострадавшим во время обстрела ВСУ

Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ) объявил сбор средств в помощь пострадавшим при произошедшем в четверг обстреле... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:00

2024-02-16T12:00

2024-02-16T12:00

общество

навигатор абитуриента

россия

белгородская область

удар всу по тц в белгороде

белгородский государственный университет

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ) объявил сбор средств в помощь пострадавшим при произошедшем в четверг обстреле города со стороны украинских войск, также учебное заведение оказывает всестороннюю помощь семьям коллеги и студента, которых коснулась террористическая атака. "Семьям оказывается вся необходимая на данный момент помощь, как материальная и организационная, так и психологическая и медицинская. Мы также объявили сбор средств в помощь пострадавшим через благотворительный счет Ассоциации выпускников университета", - сообщила РИА Новости исполняющая обязанности ректора БелГУ Евгения Карловская. Ранее в университете сообщили, что одной из погибших в результате обстрела оказалась его сотрудница Любовь Губкина, проработавшая в университете более 23 лет, у студента медицинского колледжа БелГУ во время обстрела погибла дочь. Минобороны России сообщило в четверг, что около 12:30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

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общество, навигатор абитуриента, россия, белгородская область, удар всу по тц в белгороде, белгородский государственный университет