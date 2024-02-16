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БелГУ объявил сбор средств в помощь пострадавшим во время обстрела ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
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12:00 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/belgu-1927753344.html
БелГУ объявил сбор средств в помощь пострадавшим во время обстрела ВСУ
БелГУ объявил сбор средств в помощь пострадавшим во время обстрела ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
БелГУ объявил сбор средств в помощь пострадавшим во время обстрела ВСУ
Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ) объявил сбор средств в помощь пострадавшим при произошедшем в четверг обстреле... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:00
2024-02-16T12:00
общество
навигатор абитуриента
россия
белгородская область
удар всу по тц в белгороде
белгородский государственный университет
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ) объявил сбор средств в помощь пострадавшим при произошедшем в четверг обстреле города со стороны украинских войск, также учебное заведение оказывает всестороннюю помощь семьям коллеги и студента, которых коснулась террористическая атака. "Семьям оказывается вся необходимая на данный момент помощь, как материальная и организационная, так и психологическая и медицинская. Мы также объявили сбор средств в помощь пострадавшим через благотворительный счет Ассоциации выпускников университета", - сообщила РИА Новости исполняющая обязанности ректора БелГУ Евгения Карловская. Ранее в университете сообщили, что одной из погибших в результате обстрела оказалась его сотрудница Любовь Губкина, проработавшая в университете более 23 лет, у студента медицинского колледжа БелГУ во время обстрела погибла дочь. Минобороны России сообщило в четверг, что около 12:30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
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россия
белгородская область
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общество, навигатор абитуриента, россия, белгородская область, удар всу по тц в белгороде, белгородский государственный университет
Общество, Навигатор абитуриента, Россия, Белгородская область, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Белгородский государственный университет

БелГУ объявил сбор средств в помощь пострадавшим во время обстрела ВСУ

CC BY-SA 4.0 / Лобачев Владимир / Белгородский государственный университет (cropped)Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Белгородский государственный национальный исследовательский университет - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Лобачев Владимир / Белгородский государственный университет (cropped)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ) объявил сбор средств в помощь пострадавшим при произошедшем в четверг обстреле города со стороны украинских войск, также учебное заведение оказывает всестороннюю помощь семьям коллеги и студента, которых коснулась террористическая атака.
«
"Семьям оказывается вся необходимая на данный момент помощь, как материальная и организационная, так и психологическая и медицинская. Мы также объявили сбор средств в помощь пострадавшим через благотворительный счет Ассоциации выпускников университета", - сообщила РИА Новости исполняющая обязанности ректора БелГУ Евгения Карловская.
Ранее в университете сообщили, что одной из погибших в результате обстрела оказалась его сотрудница Любовь Губкина, проработавшая в университете более 23 лет, у студента медицинского колледжа БелГУ во время обстрела погибла дочь.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Корпуса Белгородского госуниверситета повреждены при обстреле ВСУ
30 декабря 2023, 21:35
Минобороны России сообщило в четверг, что около 12:30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
ОбществоНавигатор абитуриентаРоссияБелгородская областьУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеБелгородский государственный университет
 
 
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