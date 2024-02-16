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Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии - РИА Новости, 16.02.2024
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19:53 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/avstriya-1927874497.html
Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии
Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии - РИА Новости, 16.02.2024
Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии
Посольство РФ в Вене заявило журналистам, что выражает решительный протест МИД Австрии в связи с оскорбительными высказываниями президента республики... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:53
2024-02-16T19:53
в мире
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австрия
вена
алексей навальный
александер ван дер беллен
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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Вене заявило журналистам, что выражает решительный протест МИД Австрии в связи с оскорбительными высказываниями президента республики Александера Ван дер Беллена в адрес России и российского руководства, допущенные при комментарии в связи со смертью Алексея Навального. "В связи с допущенными федеральным президентом А.Ван дер Белленом оскорбительными высказываниями в адрес России и российского руководства посольством заявлен решительный протест МИД Австрии. В направленной также вербальной ноте указано, в частности, на неприемлемость подобного рода возмутительной риторики", - сообщили журналистам представители посольства РФ.
https://ria.ru/20240214/germaniya-1927426155.html
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в мире, россия, австрия, вена, алексей навальный, александер ван дер беллен
В мире, Россия, Австрия, Вена, Алексей Навальный, Александер Ван дер Беллен
Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии

Посольство в Вене назвало заявление ван дер Беллена о России неприемлемым

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПосольство Российской Федерации в Вене
Посольство Российской Федерации в Вене - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Посольство Российской Федерации в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Вене заявило журналистам, что выражает решительный протест МИД Австрии в связи с оскорбительными высказываниями президента республики Александера Ван дер Беллена в адрес России и российского руководства, допущенные при комментарии в связи со смертью Алексея Навального.
"В связи с допущенными федеральным президентом А.Ван дер Белленом оскорбительными высказываниями в адрес России и российского руководства посольством заявлен решительный протест МИД Австрии. В направленной также вербальной ноте указано, в частности, на неприемлемость подобного рода возмутительной риторики", - сообщили журналистам представители посольства РФ.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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В миреРоссияАвстрияВенаАлексей НавальныйАлександер Ван дер Беллен
 
 
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