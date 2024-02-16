https://ria.ru/20240216/avstriya-1927874497.html

Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии

Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии - РИА Новости, 16.02.2024

Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии

Посольство РФ в Вене заявило журналистам, что выражает решительный протест МИД Австрии в связи с оскорбительными высказываниями президента республики... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:53

2024-02-16T19:53

2024-02-16T19:53

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александер ван дер беллен

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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Вене заявило журналистам, что выражает решительный протест МИД Австрии в связи с оскорбительными высказываниями президента республики Александера Ван дер Беллена в адрес России и российского руководства, допущенные при комментарии в связи со смертью Алексея Навального. "В связи с допущенными федеральным президентом А.Ван дер Белленом оскорбительными высказываниями в адрес России и российского руководства посольством заявлен решительный протест МИД Австрии. В направленной также вербальной ноте указано, в частности, на неприемлемость подобного рода возмутительной риторики", - сообщили журналистам представители посольства РФ.

https://ria.ru/20240214/germaniya-1927426155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, австрия, вена, алексей навальный, александер ван дер беллен