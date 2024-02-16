https://ria.ru/20240216/afrika-1927779123.html

Генсек правящей партии ЮАР заявил, что республика никогда не бросит Россию

Генсек правящей партии ЮАР заявил, что республика никогда не бросит Россию - РИА Новости, 16.02.2024

Генсек правящей партии ЮАР заявил, что республика никогда не бросит Россию

Генеральный секретарь Африканского национального конгресса, правящей партии ЮАР, Фикиле Мбалула заявил, что в Южной Африке останутся верны России, своему другу, РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:23

2024-02-16T13:23

2024-02-16T13:23

в мире

россия

юар

африканский национальный конгресс

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Африканского национального конгресса, правящей партии ЮАР, Фикиле Мбалула заявил, что в Южной Африке останутся верны России, своему другу, чего бы это ни стоило. "Мы, Южная Африка, за Россию как за нашего друга, и мы не извиняемся за это... Мы никогда вас не бросим", - сказал Мбалула на форуме " За свободу наций". Он добавил, что в Южной Африке ради этих принципов готовы пожертвовать отношениями с другими друзьями.

https://ria.ru/20240130/briks-1924464951.html

россия

юар

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Дарья Буймова

в мире, россия, юар, африканский национальный конгресс