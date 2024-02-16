https://ria.ru/20240216/afrika-1927779123.html
Генсек правящей партии ЮАР заявил, что республика никогда не бросит Россию
Генсек правящей партии ЮАР заявил, что республика никогда не бросит Россию - РИА Новости, 16.02.2024
Генсек правящей партии ЮАР заявил, что республика никогда не бросит Россию
Генеральный секретарь Африканского национального конгресса, правящей партии ЮАР, Фикиле Мбалула заявил, что в Южной Африке останутся верны России, своему другу, РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:23
2024-02-16T13:23
2024-02-16T13:23
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юар
африканский национальный конгресс
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Африканского национального конгресса, правящей партии ЮАР, Фикиле Мбалула заявил, что в Южной Африке останутся верны России, своему другу, чего бы это ни стоило. "Мы, Южная Африка, за Россию как за нашего друга, и мы не извиняемся за это... Мы никогда вас не бросим", - сказал Мбалула на форуме " За свободу наций". Он добавил, что в Южной Африке ради этих принципов готовы пожертвовать отношениями с другими друзьями.
https://ria.ru/20240130/briks-1924464951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юар, африканский национальный конгресс
В мире, Россия, ЮАР, Африканский национальный конгресс
Генсек правящей партии ЮАР заявил, что республика никогда не бросит Россию
Генсек правящей партии ЮАР: в Южной Африке останутся верны России
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Африканского национального конгресса, правящей партии ЮАР, Фикиле Мбалула заявил, что в Южной Африке останутся верны России, своему другу, чего бы это ни стоило.
"Мы, Южная Африка, за Россию как за нашего друга, и мы не извиняемся за это... Мы никогда вас не бросим", - сказал Мбалула на форуме " За свободу наций".
Он добавил, что в Южной Африке ради этих принципов готовы пожертвовать отношениями с другими друзьями.
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