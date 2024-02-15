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Эксперты рассказали, как работают визовые центры стран Европы в праздники - РИА Новости, 15.02.2024
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Туризм
 
13:56 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/vizy-1927510407.html
Эксперты рассказали, как работают визовые центры стран Европы в праздники
Эксперты рассказали, как работают визовые центры стран Европы в праздники - РИА Новости, 15.02.2024
Эксперты рассказали, как работают визовые центры стран Европы в праздники
Визовые центры стран ЕС и Великобритании определились с графиком работы в праздничные даты 23 февраля и 8 марта, несколько дипмиссий не будут вести прием... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:56
2024-02-15T13:56
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Визовые центры стран ЕС и Великобритании определились с графиком работы в праздничные даты 23 февраля и 8 марта, несколько дипмиссий не будут вести прием документов в марте из-за национальных праздников, сообщает АТОР.Визовые центры государств Евросоюза традиционно закрыты в дни государственных праздников в России и национальных праздников в этих странах.Не ведут прием и выдачу готовых документов и посольства отдельных стран, у которых нет на территории России визовых учреждений. Так, посольство Республики Кипр в Москве не работает 23 февраля и 8 марта, а также 18 марта ("чистый понедельник") и 25 марта (День независимости Греции).Провели мониторинг сайтов визовых центров стран ЕС. Информация актуальна по состоянию на 12 февраля 2024 годаВизовые центры Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, Мальты, Норвегии, Словакии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и Великобритании закрыты 23 февраля и 8 марта.Визовые центры Греции не будут работать 23 февраля и 8 марта, также нет приема и выдачи документов 18 марта (Чистый понедельник) и 25 марта (День Независимости).Визовые центры Испании тоже закрыты закрыты 23 февраля и 8 марта. Кроме того, документы приниматься не будут 28 марта (Великий Четверг) и 29 марта (Страстная Пятница).Визовые центры Португалии закрыты 23 февраля и 8 марта, а также 29 марта (Страстная Пятница). На сайте ВЦ уточнятся, что прием документов на визу в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самарe ведется только по предварительной записи.Визовые центры Швейцарии не будут работать 23 февраля, 8 и 29 марта (Страстная Пятница).
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туризм, новости - туризм, туристы, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), европа, шенгенская виза, шенгенская зона, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Евросоюз, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Европа, Шенгенская виза, Шенгенская зона, Визы
Эксперты рассказали, как работают визовые центры стран Европы в праздники

Большинство визовых центров стран Европы будут закрыты 23 февраля и 8 марта

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛюди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве
Люди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Визовые центры стран ЕС и Великобритании определились с графиком работы в праздничные даты 23 февраля и 8 марта, несколько дипмиссий не будут вести прием документов в марте из-за национальных праздников, сообщает АТОР.
Визовые центры государств Евросоюза традиционно закрыты в дни государственных праздников в России и национальных праздников в этих странах.
Не ведут прием и выдачу готовых документов и посольства отдельных стран, у которых нет на территории России визовых учреждений. Так, посольство Республики Кипр в Москве не работает 23 февраля и 8 марта, а также 18 марта ("чистый понедельник") и 25 марта (День независимости Греции).
Провели мониторинг сайтов визовых центров стран ЕС. Информация актуальна по состоянию на 12 февраля 2024 года
Визовые центры Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, Мальты, Норвегии, Словакии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и Великобритании закрыты 23 февраля и 8 марта.
Визовые центры Греции не будут работать 23 февраля и 8 марта, также нет приема и выдачи документов 18 марта (Чистый понедельник) и 25 марта (День Независимости).
Визовые центры Испании тоже закрыты закрыты 23 февраля и 8 марта. Кроме того, документы приниматься не будут 28 марта (Великий Четверг) и 29 марта (Страстная Пятница).
Визовые центры Португалии закрыты 23 февраля и 8 марта, а также 29 марта (Страстная Пятница). На сайте ВЦ уточнятся, что прием документов на визу в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самарe ведется только по предварительной записи.
Визовые центры Швейцарии не будут работать 23 февраля, 8 и 29 марта (Страстная Пятница).
Сотрудница нового Объединенного визового центра в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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