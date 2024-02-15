https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503740.html

Генсек НАТО заявил о последствиях отсутствия помощи Киеву от США

Генсек НАТО заявил о последствиях отсутствия помощи Киеву от США - РИА Новости, 15.02.2024

Генсек НАТО заявил о последствиях отсутствия помощи Киеву от США

В НАТО "уже видят" последствия отсутствия в США решения по продолжению поддержки Украины, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:38

2024-02-15T10:38

2024-02-15T10:38

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. В НАТО "уже видят" последствия отсутствия в США решения по продолжению поддержки Украины, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания в четверг глав минобороны стран блока. "Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что США смогут принять это решение", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не придет ли американская помощь в Киев "слишком поздно". "Я жду, что конгресс США согласует пакет для продолжения поддержки Украины, потому что поддержка Украины – это не благотворительность, а вклад в нашу собственную безопасность", - считает генсек НАТО. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240215/evro-1927502051.html

https://ria.ru/20240214/ukraina-1927330557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, йенс столтенберг, сергей лавров, майк джонсон, нато