Генсек НАТО заявил о последствиях отсутствия помощи Киеву от США
Генсек НАТО: в альянсе "уже видят" последствия отсутствия помощи Киеву от США
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. В НАТО "уже видят" последствия отсутствия в США решения по продолжению поддержки Украины, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания в четверг глав минобороны стран блока.
"Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что США смогут принять это решение", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не придет ли американская помощь в Киев "слишком поздно".
"Я жду, что конгресс США согласует пакет для продолжения поддержки Украины, потому что поддержка Украины – это не благотворительность, а вклад в нашу собственную безопасность", - считает генсек НАТО.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".