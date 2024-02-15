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В Днепропетровской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры - РИА Новости, 15.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/udary-1927486108.html
В Днепропетровской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
В Днепропетровской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры - РИА Новости, 15.02.2024
В Днепропетровской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в телеграм-канале, что в четверг объекты инфраструктуры подверглись ударам на фоне... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:11
2024-02-15T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в телеграм-канале, что в четверг объекты инфраструктуры подверглись ударам на фоне воздушной тревоги. "Утро в Днепропетровской области началось со взрывов. Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры", - написал Лысак.По его словам, также под удар попали город Марганец и Мировская община в Никопольском районе области. Ранее в четверг украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины. Местные власти также сообщали о пожарах и взрывах во Львове, Полтавской и Ивано-Франковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240215/putin-1927461279.html
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в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры

Власти Днепропетровской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в телеграм-канале, что в четверг объекты инфраструктуры подверглись ударам на фоне воздушной тревоги.
"Утро в Днепропетровской области началось со взрывов. Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры", - написал Лысак.
По его словам, также под удар попали город Марганец и Мировская община в Никопольском районе области.
Ранее в четверг украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины. Местные власти также сообщали о пожарах и взрывах во Львове, Полтавской и Ивано-Франковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраина
 
 
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