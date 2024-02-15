В Днепропетровской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Власти Днепропетровской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в телеграм-канале, что в четверг объекты инфраструктуры подверглись ударам на фоне воздушной тревоги.
"Утро в Днепропетровской области началось со взрывов. Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры", - написал Лысак.
По его словам, также под удар попали город Марганец и Мировская община в Никопольском районе области.
Ранее в четверг украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины. Местные власти также сообщали о пожарах и взрывах во Львове, Полтавской и Ивано-Франковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.