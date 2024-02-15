https://ria.ru/20240215/uchitelya-1927526308.html

В Думе предложили правительству разобраться с причинами увольнений учителей

В Думе предложили правительству разобраться с причинами увольнений учителей - РИА Новости, 15.02.2024

В Думе предложили правительству разобраться с причинами увольнений учителей

Член комитета ГД по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разобраться с причинами... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:51

2024-02-15T11:51

2024-02-15T11:51

образование - общество

россия

астраханская область

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Член комитета ГД по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разобраться с причинами увольнения большого количества педагогических работников в стране, обращение есть в распоряжении РИА Новости. "По данным Минпросвещения России, за последние семь лет число уволившихся педагогических работников выросло на треть… Предлагаю запустить широкое исследование этого вопроса на предмет выявления причин уволившихся педагогических работников… Прошу вас (Михаил Мишустин - ред.)дать поручение соответствующим органам исследовать эту ситуацию, поскольку только на основе полученных данных можно предпринимать меры по возможному возвращению в профессию уволившихся учителей", - говорится в обращении. Согласно статистике, которую приводит автор обращения, в 2017 году из школ ушли 141,8 тысячи учителей, а в 2023 - уже 193,5 тысячи учителей. "Всего в России работают 1 миллион 347 тысяч преподавателей, за прошедший 2023 год уволилось чуть более 14% из них. Большинство из них (93%) ушли по собственному желанию", - уточняется в обращении. В 2020 году число уволившихся учителей не выросло, автор обращения связывает это с переходом на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса и с запуском программы "Земский учитель", по которой учителям выплачивают 1 миллион рублей. "Чаще всего из школ уходят учителя начальных классов. За семь лет число ушедших из школы учителей начальных классов увеличилось почти на 70%, учителей русского языка - на 49%, биологии - на 41%, математики - на 39%. Хуже всего ситуация в Астраханской области, в Адыгее, Ленинградской области, Ингушетии и Карачаево-Черкесии", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20240213/nastavnik-1927160857.html

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россия

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, астраханская область