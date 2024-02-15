https://ria.ru/20240215/turtsiya-1927477979.html

Источник: Турция изучает данные о готовности ЕС ввести санкции из-за России

Источник: Турция изучает данные о готовности ЕС ввести санкции из-за России - РИА Новости, 15.02.2024

Источник: Турция изучает данные о готовности ЕС ввести санкции из-за России

Турецкая сторона изучает сообщения о готовности Европейского союза ввести санкции против турецких фирм из-за якобы военных усилий РФ, такие сообщения – наглая... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T07:05

2024-02-15T07:05

2024-02-15T07:05

в мире

россия

украина

турция

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Турецкая сторона изучает сообщения о готовности Европейского союза ввести санкции против турецких фирм из-за якобы военных усилий РФ, такие сообщения – наглая ложь, рассчитаны на то, чтобы сорвать усилия по посредничеству Анкары в урегулировании конфликта, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Новые санкции ЕС могут затронуть компании из Китая, Гонконга, Сербии, Таиланда, Индии, Казахстана, Шри-Ланки и Турции, которые якобы поддерживают военные усилия РФ на Украине, сообщило ранее агентство Блумберг. В случае принятия санкций это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения в отношении компаний в КНР после начала конфликта на Украине. "На данный момент мы изучаем эти сообщения. Заявления о том, что мы якобы помогаем России в военных целях и обходе санкций – наглая ложь. Есть понимание того, что такого рода сообщения рассчитаны на то, чтобы подорвать искренние посреднические усилия Анкары по урегулированию конфликта", - заявил собеседник агентства. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240215/rubl-1927475671.html

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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии