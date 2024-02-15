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Источник: Турция изучает данные о готовности ЕС ввести санкции из-за России - РИА Новости, 15.02.2024
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07:05 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/turtsiya-1927477979.html
Источник: Турция изучает данные о готовности ЕС ввести санкции из-за России
Источник: Турция изучает данные о готовности ЕС ввести санкции из-за России - РИА Новости, 15.02.2024
Источник: Турция изучает данные о готовности ЕС ввести санкции из-за России
Турецкая сторона изучает сообщения о готовности Европейского союза ввести санкции против турецких фирм из-за якобы военных усилий РФ, такие сообщения – наглая... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T07:05
2024-02-15T07:05
в мире
россия
украина
турция
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Турецкая сторона изучает сообщения о готовности Европейского союза ввести санкции против турецких фирм из-за якобы военных усилий РФ, такие сообщения – наглая ложь, рассчитаны на то, чтобы сорвать усилия по посредничеству Анкары в урегулировании конфликта, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Новые санкции ЕС могут затронуть компании из Китая, Гонконга, Сербии, Таиланда, Индии, Казахстана, Шри-Ланки и Турции, которые якобы поддерживают военные усилия РФ на Украине, сообщило ранее агентство Блумберг. В случае принятия санкций это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения в отношении компаний в КНР после начала конфликта на Украине. "На данный момент мы изучаем эти сообщения. Заявления о том, что мы якобы помогаем России в военных целях и обходе санкций – наглая ложь. Есть понимание того, что такого рода сообщения рассчитаны на то, чтобы подорвать искренние посреднические усилия Анкары по урегулированию конфликта", - заявил собеседник агентства. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Источник: Турция изучает данные о готовности ЕС ввести санкции из-за России

Турция изучает сообщения о готовности ЕС ввести санкции из-за "поддержки РФ"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Турецкая сторона изучает сообщения о готовности Европейского союза ввести санкции против турецких фирм из-за якобы военных усилий РФ, такие сообщения – наглая ложь, рассчитаны на то, чтобы сорвать усилия по посредничеству Анкары в урегулировании конфликта, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Новые санкции ЕС могут затронуть компании из Китая, Гонконга, Сербии, Таиланда, Индии, Казахстана, Шри-Ланки и Турции, которые якобы поддерживают военные усилия РФ на Украине, сообщило ранее агентство Блумберг. В случае принятия санкций это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения в отношении компаний в КНР после начала конфликта на Украине.
«
"На данный момент мы изучаем эти сообщения. Заявления о том, что мы якобы помогаем России в военных целях и обходе санкций – наглая ложь. Есть понимание того, что такого рода сообщения рассчитаны на то, чтобы подорвать искренние посреднические усилия Анкары по урегулированию конфликта", - заявил собеседник агентства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума
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В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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