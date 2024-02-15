Источник: Турция изучает данные о готовности ЕС ввести санкции из-за России
Турция изучает сообщения о готовности ЕС ввести санкции из-за "поддержки РФ"
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Турецкая сторона изучает сообщения о готовности Европейского союза ввести санкции против турецких фирм из-за якобы военных усилий РФ, такие сообщения – наглая ложь, рассчитаны на то, чтобы сорвать усилия по посредничеству Анкары в урегулировании конфликта, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Новые санкции ЕС могут затронуть компании из Китая, Гонконга, Сербии, Таиланда, Индии, Казахстана, Шри-Ланки и Турции, которые якобы поддерживают военные усилия РФ на Украине, сообщило ранее агентство Блумберг. В случае принятия санкций это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения в отношении компаний в КНР после начала конфликта на Украине.
«
"На данный момент мы изучаем эти сообщения. Заявления о том, что мы якобы помогаем России в военных целях и обходе санкций – наглая ложь. Есть понимание того, что такого рода сообщения рассчитаны на то, чтобы подорвать искренние посреднические усилия Анкары по урегулированию конфликта", - заявил собеседник агентства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.