https://ria.ru/20240215/tsentr-1927638975.html

В Польше появится новый тренировочный центр НАТО для Украины

В Польше появится новый тренировочный центр НАТО для Украины - РИА Новости, 15.02.2024

В Польше появится новый тренировочный центр НАТО для Украины

Страны НАТО приняли решение о создание нового тренировочного центра для Украины в Польше, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:42

2024-02-15T17:42

2024-02-15T18:20

в мире

польша

украина

нато

россия

йенс столтенберг

сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Страны НАТО приняли решение о создание нового тренировочного центра для Украины в Польше, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны стран блока."Сегодня мы решили создать новый совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр НАТО и Украины в городе Быдгощ в Польше", - сказал он.Столтенберг добавил, что эксперты работают над созданием такого тренировочного центра, где будут "учитываться уроки конфликта на Украине".Генсек указал, что министры обороны в четверг приняли только политическое решение по созданию центра, эксперты продолжат работать над его форматом и задачами.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240215/monitoring-1927645442.html

https://ria.ru/20240215/nato-1927506812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, украина, нато, россия, йенс столтенберг, сергей лавров