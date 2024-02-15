https://ria.ru/20240215/tayvan-1927649779.html
Генсек НАТО заявил, что украинские события могут повториться на Тайване
Генсек НАТО заявил, что украинские события могут повториться на Тайване - РИА Новости, 15.02.2024
Генсек НАТО заявил, что украинские события могут повториться на Тайване
США должны принять решение по выделению пакета помощи Украине, так как происходящее там может скоро "повториться на Тайване", что непосредственно угрожает... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:29
2024-02-15T18:29
2024-02-15T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
тайвань
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. США должны принять решение по выделению пакета помощи Украине, так как происходящее там может скоро "повториться на Тайване", что непосредственно угрожает интересам США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны стран Североатлантического блока. "То, что сегодня происходит на Украине, может произойти на Тайване завтра. Это (продолжение поддержки Украины – ред.) важно для нашей безопасности и безопасности США", - сказал он. Он также добавил, что рассчитывает, что решение в Конгрессе США по помощи Киеву будет принято.
https://ria.ru/20230805/ssha-1888318230.html
сша
украина
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_e51111f1e1028affd588a3eb21a124d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, тайвань, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Тайвань, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Генсек НАТО заявил, что украинские события могут повториться на Тайване
Столтенберг: происходящее на Украине может завтра повториться на Тайване