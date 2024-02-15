https://ria.ru/20240215/tayvan-1927649779.html

Генсек НАТО заявил, что украинские события могут повториться на Тайване

Генсек НАТО заявил, что украинские события могут повториться на Тайване - РИА Новости, 15.02.2024

Генсек НАТО заявил, что украинские события могут повториться на Тайване

США должны принять решение по выделению пакета помощи Украине, так как происходящее там может скоро "повториться на Тайване", что непосредственно угрожает... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:29

2024-02-15T18:29

2024-02-15T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

тайвань

йенс столтенберг

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. США должны принять решение по выделению пакета помощи Украине, так как происходящее там может скоро "повториться на Тайване", что непосредственно угрожает интересам США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны стран Североатлантического блока. "То, что сегодня происходит на Украине, может произойти на Тайване завтра. Это (продолжение поддержки Украины – ред.) важно для нашей безопасности и безопасности США", - сказал он. Он также добавил, что рассчитывает, что решение в Конгрессе США по помощи Киеву будет принято.

https://ria.ru/20230805/ssha-1888318230.html

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тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, тайвань, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр