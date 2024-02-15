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Генсек НАТО заявил, что украинские события могут повториться на Тайване - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 15.02.2024 (обновлено: 18:36 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/tayvan-1927649779.html
Генсек НАТО заявил, что украинские события могут повториться на Тайване
Генсек НАТО заявил, что украинские события могут повториться на Тайване - РИА Новости, 15.02.2024
Генсек НАТО заявил, что украинские события могут повториться на Тайване
США должны принять решение по выделению пакета помощи Украине, так как происходящее там может скоро "повториться на Тайване", что непосредственно угрожает... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:29
2024-02-15T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
тайвань
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. США должны принять решение по выделению пакета помощи Украине, так как происходящее там может скоро "повториться на Тайване", что непосредственно угрожает интересам США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны стран Североатлантического блока. "То, что сегодня происходит на Украине, может произойти на Тайване завтра. Это (продолжение поддержки Украины – ред.) важно для нашей безопасности и безопасности США", - сказал он. Он также добавил, что рассчитывает, что решение в Конгрессе США по помощи Киеву будет принято.
https://ria.ru/20230805/ssha-1888318230.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Тайвань, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Генсек НАТО заявил, что украинские события могут повториться на Тайване

Столтенберг: происходящее на Украине может завтра повториться на Тайване

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. США должны принять решение по выделению пакета помощи Украине, так как происходящее там может скоро "повториться на Тайване", что непосредственно угрожает интересам США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны стран Североатлантического блока.
"То, что сегодня происходит на Украине, может произойти на Тайване завтра. Это (продолжение поддержки Украины – ред.) важно для нашей безопасности и безопасности США", - сказал он.
Он также добавил, что рассчитывает, что решение в Конгрессе США по помощи Киеву будет принято.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Вашингтон готовит Тайваню участь Украины, заявил Володин
5 августа 2023, 09:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаТайваньЙенс СтолтенбергНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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