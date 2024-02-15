https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927642446.html

Спецоперация, 15 февраля: ВС России поразили военные объекты Украины

Спецоперация, 15 февраля: ВС России поразили военные объекты Украины - РИА Новости, 15.02.2024

Спецоперация, 15 февраля: ВС России поразили военные объекты Украины

О ходе спецоперации, ракетном ударе ВСУ по Белгороду и разногласиях на Западе в вопросе поддержки Киева — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:57

2024-02-15T17:57

2024-02-15T18:39

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. О ходе спецоперации, ракетном ударе ВСУ по Белгороду и разногласиях на Западе в вопросе поддержки Киева — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииВооруженные силы России нанесли в четверг утром удар ракетами воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны. В результате удалось поразить предприятия, где велись производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также заводы, производящие топливо для техники ВСУ. За минувшие сутки ВС России отбили 11 украинских атак: десять — на Донецком и одну — на Купянском направлении.На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, а на Краснолиманском улучшили положение по переднему краю.Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 над Краматорском в ДНР. Совокупные потери противника за минувшие сутки составили: до 990 солдат убитыми и ранеными, 22 танка и других бронемашин, одна машина РСЗО, 20 артиллерийских орудий, 74 военных автомобиля и 95 беспилотников. Тяжелая ситуация для ВСУ сложилась под Авдеевкой. Это сегодня признала в том числе срочно передислоцированная туда украинская 3-я штурмовая бригада, сообщившая в соцсети, что "ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной". Удар ВСУ по БелгородуВСУ в четверг снова обстреляли Белгород. По последней информации Минздрава, в результате украинской атаки погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести. Помимо ТЦ, повреждения получили здание школы и стадион при ней. Первые сообщения о трагедии поступили в первом часу пополудни. В Минобороны заявили, что около 12:30 мск российская ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов РСЗО RM-70 Vampire.МИД России осудил удары по мирному городу. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала произошедшее "актом терроризма", который вынесут на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН. Кроме того, ВСУ ночью атаковали дронами нефтебазу под Курском, как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате загорелось три нефтяных резервуара общим объемом 2,1 тысячи кубических метров. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, к утру пожар локализовали, пострадавших нет. По его словам, благодаря профессионализму пожарных удалось не допустить распространения огня. Поддержка Украины ЗападомОтсутствие единства на Западе в вопросе поддержки Украины продолжает беспокоить Киев и его сторонников. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе уже видят "последствия отсутствия в США решения по продолжению поддержки Украины". Генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Киева — это не "благотворительность", а вклад в "собственную безопасность" Североатлантического блока. В западной прессе также продолжают высказывать опасения в связи с развалом проукраинского консенсуса в случае победы на грядущих выборах президента США Дональда Трампа. Как пишет Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, в случае прихода к власти Трамп будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой. Один из советников политика заявил агентству, что вынудить Украину начать диалог может обещание США сократить военную помощь Киеву, тогда как ее увеличение лишь рискует спровоцировать Россию. Помимо этого, окружение Трампа якобы обсуждает предложение по реформированию НАТО таким образом, чтобы статья 5 устава организации применялась только к странам-членам, выполняющим цели по взносам на оборону.

https://ria.ru/20240215/front-1927468469.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927597611.html

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503308.html

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