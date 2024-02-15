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Спецоперация, 15 февраля: ВС России поразили военные объекты Украины - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 15.02.2024 (обновлено: 18:39 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927642446.html
Спецоперация, 15 февраля: ВС России поразили военные объекты Украины
Спецоперация, 15 февраля: ВС России поразили военные объекты Украины - РИА Новости, 15.02.2024
Спецоперация, 15 февраля: ВС России поразили военные объекты Украины
О ходе спецоперации, ракетном ударе ВСУ по Белгороду и разногласиях на Западе в вопросе поддержки Киева — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:57
2024-02-15T18:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
роман старовойт
оон
нато
миг-29
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. О ходе спецоперации, ракетном ударе ВСУ по Белгороду и разногласиях на Западе в вопросе поддержки Киева — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииВооруженные силы России нанесли в четверг утром удар ракетами воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны. В результате удалось поразить предприятия, где велись производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также заводы, производящие топливо для техники ВСУ. За минувшие сутки ВС России отбили 11 украинских атак: десять — на Донецком и одну — на Купянском направлении.На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, а на Краснолиманском улучшили положение по переднему краю.Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 над Краматорском в ДНР. Совокупные потери противника за минувшие сутки составили: до 990 солдат убитыми и ранеными, 22 танка и других бронемашин, одна машина РСЗО, 20 артиллерийских орудий, 74 военных автомобиля и 95 беспилотников. Тяжелая ситуация для ВСУ сложилась под Авдеевкой. Это сегодня признала в том числе срочно передислоцированная туда украинская 3-я штурмовая бригада, сообщившая в соцсети, что "ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной". Удар ВСУ по БелгородуВСУ в четверг снова обстреляли Белгород. По последней информации Минздрава, в результате украинской атаки погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести. Помимо ТЦ, повреждения получили здание школы и стадион при ней. Первые сообщения о трагедии поступили в первом часу пополудни. В Минобороны заявили, что около 12:30 мск российская ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов РСЗО RM-70 Vampire.МИД России осудил удары по мирному городу. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала произошедшее "актом терроризма", который вынесут на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН. Кроме того, ВСУ ночью атаковали дронами нефтебазу под Курском, как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате загорелось три нефтяных резервуара общим объемом 2,1 тысячи кубических метров. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, к утру пожар локализовали, пострадавших нет. По его словам, благодаря профессионализму пожарных удалось не допустить распространения огня. Поддержка Украины ЗападомОтсутствие единства на Западе в вопросе поддержки Украины продолжает беспокоить Киев и его сторонников. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе уже видят "последствия отсутствия в США решения по продолжению поддержки Украины". Генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Киева — это не "благотворительность", а вклад в "собственную безопасность" Североатлантического блока. В западной прессе также продолжают высказывать опасения в связи с развалом проукраинского консенсуса в случае победы на грядущих выборах президента США Дональда Трампа. Как пишет Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, в случае прихода к власти Трамп будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой. Один из советников политика заявил агентству, что вынудить Украину начать диалог может обещание США сократить военную помощь Киеву, тогда как ее увеличение лишь рискует спровоцировать Россию. Помимо этого, окружение Трампа якобы обсуждает предложение по реформированию НАТО таким образом, чтобы статья 5 устава организации применялась только к странам-членам, выполняющим цели по взносам на оборону.
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россия, украина, киев, роман старовойт, оон, нато, миг-29, вооруженные силы украины, дональд трамп, мария захарова, удар всу по тц в белгороде, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Роман Старовойт, ООН, НАТО, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Мария Захарова, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Спецоперация, 15 февраля: ВС России поразили военные объекты Украины

Минобороны: ВС России нанесли ракетный удар по военным предприятиям Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. О ходе спецоперации, ракетном ударе ВСУ по Белгороду и разногласиях на Западе в вопросе поддержки Киева — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

Вооруженные силы России нанесли в четверг утром удар ракетами воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В результате удалось поразить предприятия, где велись производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также заводы, производящие топливо для техники ВСУ.
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Вчера, 02:41
За минувшие сутки ВС России отбили 11 украинских атак: десять — на Донецком и одну — на Купянском направлении.
На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, а на Краснолиманском улучшили положение по переднему краю.
Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 над Краматорском в ДНР.
Совокупные потери противника за минувшие сутки составили: до 990 солдат убитыми и ранеными, 22 танка и других бронемашин, одна машина РСЗО, 20 артиллерийских орудий, 74 военных автомобиля и 95 беспилотников.
Тяжелая ситуация для ВСУ сложилась под Авдеевкой. Это сегодня признала в том числе срочно передислоцированная туда украинская 3-я штурмовая бригада, сообщившая в соцсети, что "ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной".
Российский военнослужащий, действующий на северном фланге Артемовска, ведет огонь по позициям ВСУ из миномета - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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14 февраля, 08:00

Удар ВСУ по Белгороду

ВСУ в четверг снова обстреляли Белгород. По последней информации Минздрава, в результате украинской атаки погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести. Помимо ТЦ, повреждения получили здание школы и стадион при ней.
Первые сообщения о трагедии поступили в первом часу пополудни. В Минобороны заявили, что около 12:30 мск российская ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов РСЗО RM-70 Vampire.
МИД России осудил удары по мирному городу. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала произошедшее "актом терроризма", который вынесут на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Последствия удара ВСУ по Белгороду
Вчера, 15:33
Кроме того, ВСУ ночью атаковали дронами нефтебазу под Курском, как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате загорелось три нефтяных резервуара общим объемом 2,1 тысячи кубических метров.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, к утру пожар локализовали, пострадавших нет. По его словам, благодаря профессионализму пожарных удалось не допустить распространения огня.

Поддержка Украины Западом

Отсутствие единства на Западе в вопросе поддержки Украины продолжает беспокоить Киев и его сторонников. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе уже видят "последствия отсутствия в США решения по продолжению поддержки Украины".
Генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Киева — это не "благотворительность", а вклад в "собственную безопасность" Североатлантического блока.
В западной прессе также продолжают высказывать опасения в связи с развалом проукраинского консенсуса в случае победы на грядущих выборах президента США Дональда Трампа.
Как пишет Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, в случае прихода к власти Трамп будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой. Один из советников политика заявил агентству, что вынудить Украину начать диалог может обещание США сократить военную помощь Киеву, тогда как ее увеличение лишь рискует спровоцировать Россию.
Помимо этого, окружение Трампа якобы обсуждает предложение по реформированию НАТО таким образом, чтобы статья 5 устава организации применялась только к странам-членам, выполняющим цели по взносам на оборону.
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Экс-глава комитета НАТО высказался об Украине словами Путина
Вчера, 11:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевРоман СтаровойтООННАТОМиГ-29Вооруженные силы УкраиныДональд ТрампМария ЗахароваУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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