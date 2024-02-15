https://ria.ru/20240215/rebenok-1927617654.html
При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб младенец в коляске
При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб младенец в коляске - РИА Новости, 15.02.2024
При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб младенец в коляске
При украинском обстреле стадиона в Белгороде погиб ребенок, находившийся в коляске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:14
2024-02-15T16:14
2024-02-15T20:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгород
удар всу по тц в белгороде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927618081_0:130:1036:712_1920x0_80_0_0_ea2bf01466ef1b9408f9cd749068ba0a.jpg
БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. При украинском обстреле стадиона в Белгороде погиб ребенок, находившийся в коляске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."На стадионе гуляли бабушка с ребенком в коляске. Ребенок погиб", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что не уверен в судьбе бабушки. По первоначальной информации, она тоже погибла, сказал источник, но окончательных данных нет.Как уточнил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, жертвой обстрела стала годовалая девочка Валентина.Член Совета по правам человека Марина Ахмедова предоставила RT фото стоящей на стадионе голубой коляски, на которой можно заметить отверстие, возможно, от осколка снаряда.По данным Минздрава, при обстреле со стороны ВСУ в Белгороде погибли семь человек, в том числе один ребенок. Еще 18 человек, среди которых четверо детей, получили ранения.Украина обстреляла российский город примерно в 12:30 мск из РСЗО RM-70 "Вампир", система ПВО перехватила 14 снарядов.Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся супермаркет "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад.Кроме того, повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927618081_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_beff2f153922cbd2b402163366ecf1f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, белгород, удар всу по тц в белгороде
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгород, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб младенец в коляске
При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб ребенок, находившийся в коляске
БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. При украинском обстреле стадиона в Белгороде погиб ребенок, находившийся в коляске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"На стадионе гуляли бабушка с ребенком в коляске. Ребенок погиб", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что не уверен в судьбе бабушки. По первоначальной информации, она тоже погибла, сказал источник, но окончательных данных нет.
Как уточнил глава Белгородской области Вячеслав Гладков
, жертвой обстрела стала годовалая девочка Валентина.
Член Совета по правам человека Марина Ахмедова предоставила RT фото стоящей на стадионе голубой коляски, на которой можно заметить отверстие, возможно, от осколка снаряда.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.
1 из 7
Удар пришелся по торговому центру.
2 из 7
В здании выбило стекла и повредило фасад.
3 из 7
Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.
4 из 7
По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.
5 из 7
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".
6 из 7
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.
7 из 7
Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.
1 из 7
Удар пришелся по торговому центру.
2 из 7
В здании выбило стекла и повредило фасад.
3 из 7
Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.
4 из 7
По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.
5 из 7
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".
6 из 7
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.
7 из 7
По данным Минздрава, при обстреле со стороны ВСУ
в Белгороде погибли семь человек, в том числе один ребенок. Еще 18 человек, среди которых четверо детей, получили ранения.
Украина обстреляла российский город примерно в 12:30 мск из РСЗО RM-70 "Вампир", система ПВО перехватила 14 снарядов.
Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся супермаркет "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад.
Кроме того, повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.