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При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб младенец в коляске - РИА Новости, 15.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 15.02.2024 (обновлено: 20:40 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/rebenok-1927617654.html
При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб младенец в коляске
При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб младенец в коляске - РИА Новости, 15.02.2024
При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб младенец в коляске
При украинском обстреле стадиона в Белгороде погиб ребенок, находившийся в коляске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:14
2024-02-15T20:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгород
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. При украинском обстреле стадиона в Белгороде погиб ребенок, находившийся в коляске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."На стадионе гуляли бабушка с ребенком в коляске. Ребенок погиб", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что не уверен в судьбе бабушки. По первоначальной информации, она тоже погибла, сказал источник, но окончательных данных нет.Как уточнил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, жертвой обстрела стала годовалая девочка Валентина.Член Совета по правам человека Марина Ахмедова предоставила RT фото стоящей на стадионе голубой коляски, на которой можно заметить отверстие, возможно, от осколка снаряда.По данным Минздрава, при обстреле со стороны ВСУ в Белгороде погибли семь человек, в том числе один ребенок. Еще 18 человек, среди которых четверо детей, получили ранения.Украина обстреляла российский город примерно в 12:30 мск из РСЗО RM-70 "Вампир", система ПВО перехватила 14 снарядов.Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся супермаркет "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад.Кроме того, повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.
белгород
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вооруженные силы украины, белгород, удар всу по тц в белгороде
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгород, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб младенец в коляске

При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб ребенок, находившийся в коляске

© фото очевидцаКоляска, в которой в Белгороде при обстреле погиб четырехмесячный ребенок
Коляска, в которой в Белгороде при обстреле погиб четырехмесячный ребенок
© фото очевидца
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. При украинском обстреле стадиона в Белгороде погиб ребенок, находившийся в коляске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"На стадионе гуляли бабушка с ребенком в коляске. Ребенок погиб", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что не уверен в судьбе бабушки. По первоначальной информации, она тоже погибла, сказал источник, но окончательных данных нет.
Как уточнил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, жертвой обстрела стала годовалая девочка Валентина.
Член Совета по правам человека Марина Ахмедова предоставила RT фото стоящей на стадионе голубой коляски, на которой можно заметить отверстие, возможно, от осколка снаряда.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
По данным Минздрава, при обстреле со стороны ВСУ в Белгороде погибли семь человек, в том числе один ребенок. Еще 18 человек, среди которых четверо детей, получили ранения.
Украина обстреляла российский город примерно в 12:30 мск из РСЗО RM-70 "Вампир", система ПВО перехватила 14 снарядов.
Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся супермаркет "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад.
Кроме того, повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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