https://ria.ru/20240215/putin-1927681746.html

Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения

Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения - РИА Новости, 15.02.2024

Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения

Россия готова реализовывать такие новые компетенции, как строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T21:55

2024-02-15T21:55

2024-02-15T22:04

россия

владимир путин

экономика

технологии

москва

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927680714_0:298:3112:2048_1920x0_80_0_0_03197f2adbbf9e39342337e5575cb878.jpg

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Россия готова реализовывать такие новые компетенции, как строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения, заявил президент России Владимир Путин.На совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения глава государства отметил строительство ветки Москва – Санкт-Петербург, которая должна стать первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России."Сама по себе готовность браться за такие сложные проекты и способность их реализовать – это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала. Это новые компетенции и, судя по всему, мы подошли к тому, чтобы их реализовывать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240215/proizvodstvo-1927681609.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, технологии, москва, санкт-петербург