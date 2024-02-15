https://ria.ru/20240215/putin-1927681746.html
Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения
Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения - РИА Новости, 15.02.2024
Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения
Россия готова реализовывать такие новые компетенции, как строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:55
2024-02-15T21:55
2024-02-15T22:04
россия
владимир путин
экономика
технологии
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Россия готова реализовывать такие новые компетенции, как строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения, заявил президент России Владимир Путин.На совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения глава государства отметил строительство ветки Москва – Санкт-Петербург, которая должна стать первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России."Сама по себе готовность браться за такие сложные проекты и способность их реализовать – это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала. Это новые компетенции и, судя по всему, мы подошли к тому, чтобы их реализовывать", - сказал Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, технологии, москва, санкт-петербург
Россия, Владимир Путин, Экономика, Технологии, Москва, Санкт-Петербург
Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения
Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения