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Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения - РИА Новости, 15.02.2024
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21:55 15.02.2024 (обновлено: 22:04 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/putin-1927681746.html
Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения
Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения - РИА Новости, 15.02.2024
Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения
Россия готова реализовывать такие новые компетенции, как строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:55
2024-02-15T22:04
россия
владимир путин
экономика
технологии
москва
санкт-петербург
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Россия готова реализовывать такие новые компетенции, как строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения, заявил президент России Владимир Путин.На совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения глава государства отметил строительство ветки Москва – Санкт-Петербург, которая должна стать первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России."Сама по себе готовность браться за такие сложные проекты и способность их реализовать – это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала. Это новые компетенции и, судя по всему, мы подошли к тому, чтобы их реализовывать", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, экономика, технологии, москва, санкт-петербург
Россия, Владимир Путин, Экономика, Технологии, Москва, Санкт-Петербург
Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения

Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме 15 февраля 2024
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО Уральские локомотивы в Верхней Пышме 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме 15 февраля 2024
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Россия готова реализовывать такие новые компетенции, как строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения, заявил президент России Владимир Путин.
На совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения глава государства отметил строительство ветки МоскваСанкт-Петербург, которая должна стать первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.
«
"Сама по себе готовность браться за такие сложные проекты и способность их реализовать – это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала. Это новые компетенции и, судя по всему, мы подошли к тому, чтобы их реализовывать", - сказал Путин.
Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналиста П. Зарубина
Путин рассказал о налаживании производства высокоскоростных поездов
Вчера, 21:54
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаТехнологииМоскваСанкт-Петербург
 
 
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