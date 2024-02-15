https://ria.ru/20240215/putin-1927637701.html

Если коммунисты прочтут Ленина, они поддержат Путина, заявил Володин

Если коммунисты прочтут Ленина, они поддержат Путина, заявил Володин - РИА Новости, 15.02.2024

Если коммунисты прочтут Ленина, они поддержат Путина, заявил Володин

Если настоящие коммунисты прочтут Владимира Ленина и Иосифа Сталина, они поймут, что в нынешней ситуации им надо сделать всё для того, чтобы президентом РФ... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:35

2024-02-15T17:35

2024-02-15T17:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

владимир ленин (владимир ульянов)

вячеслав володин

госдума рф

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Если настоящие коммунисты прочтут Владимира Ленина и Иосифа Сталина, они поймут, что в нынешней ситуации им надо сделать всё для того, чтобы президентом РФ вновь стал Владимир Путин, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Каждая партия выдвинула своего кандидата. Выбор сделан. Но мы должны осознавать в первую очередь ответственность за свою страну. А будущее нашей страны - только с Путиным, президентом Путиным… Поэтому, если настоящие коммунисты прочтут его труды, Ленина и Сталина, они поймут, что в нынешней ситуации им надо сделать всё для того, чтобы президентом стал вновь Путин", - сказал Володин в ходе пленарного заседания ГД. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, владимир ленин (владимир ульянов), вячеслав володин, госдума рф, ссср