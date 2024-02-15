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Если коммунисты прочтут Ленина, они поддержат Путина, заявил Володин
Если коммунисты прочтут Ленина, они поддержат Путина, заявил Володин - РИА Новости, 15.02.2024
Если коммунисты прочтут Ленина, они поддержат Путина, заявил Володин
Если настоящие коммунисты прочтут Владимира Ленина и Иосифа Сталина, они поймут, что в нынешней ситуации им надо сделать всё для того, чтобы президентом РФ... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:35
2024-02-15T17:35
2024-02-15T17:35
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Если настоящие коммунисты прочтут Владимира Ленина и Иосифа Сталина, они поймут, что в нынешней ситуации им надо сделать всё для того, чтобы президентом РФ вновь стал Владимир Путин, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Каждая партия выдвинула своего кандидата. Выбор сделан. Но мы должны осознавать в первую очередь ответственность за свою страну. А будущее нашей страны - только с Путиным, президентом Путиным… Поэтому, если настоящие коммунисты прочтут его труды, Ленина и Сталина, они поймут, что в нынешней ситуации им надо сделать всё для того, чтобы президентом стал вновь Путин", - сказал Володин в ходе пленарного заседания ГД. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Вячеслав Володин, Госдума РФ, СССР
Если коммунисты прочтут Ленина, они поддержат Путина, заявил Володин
Володин: если коммунисты прочтут Ленина, они поймут, что победить должен Путин