https://ria.ru/20240215/putin-1927614694.html
Путин прибыл в Свердловскую область
Путин прибыл в Свердловскую область - РИА Новости, 15.02.2024
Путин прибыл в Свердловскую область
Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:04
2024-02-15T16:04
2024-02-15T17:13
свердловская область
уралвагонзавод
уральские локомотивы
верхняя пышма
владимир путин
дмитрий песков
нижний тагил
политика
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, где ознакомится с производством бронетехники."Он приедет на Уралвагонзавод. Посмотрит, там есть новый цех, который построили. Естественно, там максимальная сейчас идет загрузка. Посмотрит сборочный цех, где производятся разные компоненты бронетехники, пообщается с рабочими", — отметил он.Песков добавил, что затем Путин отправится в Верхнюю Пышму. Там он посетит завод "Уральские локомотивы", на котором производят тяговые подвижные составы нового поколения. Как сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля, предприятие уже приступило к серийному выпуску нового грузового магистрального локомотива ЗЭС8 "Малахит" с российским асинхронным тяговым приводом.После этого пройдет совещание по теме высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. На нем с основным докладом выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будут присутствовать глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Сбера" Герман Греф и производители техники.
https://ria.ru/20231227/lastochka-1918430693.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свердловская область, уралвагонзавод, уральские локомотивы, верхняя пышма, владимир путин, дмитрий песков, нижний тагил, политика
Свердловская область, Уралвагонзавод, Уральские локомотивы, Верхняя Пышма, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Нижний Тагил, Политика
Путин прибыл в Свердловскую область
Путин планирует посетить Уралвагонзавод и "Уральские локомотивы"