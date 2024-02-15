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Путин прибыл в Свердловскую область - РИА Новости, 15.02.2024
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16:04 15.02.2024 (обновлено: 17:13 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/putin-1927614694.html
Путин прибыл в Свердловскую область
Путин прибыл в Свердловскую область - РИА Новости, 15.02.2024
Путин прибыл в Свердловскую область
Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:04
2024-02-15T17:13
свердловская область
уралвагонзавод
уральские локомотивы
верхняя пышма
владимир путин
дмитрий песков
нижний тагил
политика
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, где ознакомится с производством бронетехники."Он приедет на Уралвагонзавод. Посмотрит, там есть новый цех, который построили. Естественно, там максимальная сейчас идет загрузка. Посмотрит сборочный цех, где производятся разные компоненты бронетехники, пообщается с рабочими", — отметил он.Песков добавил, что затем Путин отправится в Верхнюю Пышму. Там он посетит завод "Уральские локомотивы", на котором производят тяговые подвижные составы нового поколения. Как сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля, предприятие уже приступило к серийному выпуску нового грузового магистрального локомотива ЗЭС8 "Малахит" с российским асинхронным тяговым приводом.После этого пройдет совещание по теме высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. На нем с основным докладом выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будут присутствовать глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Сбера" Герман Греф и производители техники.
https://ria.ru/20231227/lastochka-1918430693.html
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свердловская область, уралвагонзавод, уральские локомотивы, верхняя пышма, владимир путин, дмитрий песков, нижний тагил, политика
Свердловская область, Уралвагонзавод, Уральские локомотивы, Верхняя Пышма, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Нижний Тагил, Политика
Путин прибыл в Свердловскую область

Путин планирует посетить Уралвагонзавод и "Уральские локомотивы"

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, где ознакомится с производством бронетехники.
«
"Он приедет на Уралвагонзавод. Посмотрит, там есть новый цех, который построили. Естественно, там максимальная сейчас идет загрузка. Посмотрит сборочный цех, где производятся разные компоненты бронетехники, пообщается с рабочими", — отметил он.
Песков добавил, что затем Путин отправится в Верхнюю Пышму. Там он посетит завод "Уральские локомотивы", на котором производят тяговые подвижные составы нового поколения. Как сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля, предприятие уже приступило к серийному выпуску нового грузового магистрального локомотива ЗЭС8 "Малахит" с российским асинхронным тяговым приводом.
После этого пройдет совещание по теме высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. На нем с основным докладом выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будут присутствовать глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Сбера" Герман Греф и производители техники.
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Свердловская областьУралвагонзаводУральские локомотивыВерхняя ПышмаВладимир ПутинДмитрий ПесковНижний ТагилПолитика
 
 
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