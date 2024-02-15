https://ria.ru/20240215/putin-1927614694.html

Путин прибыл в Свердловскую область

Путин прибыл в Свердловскую область - РИА Новости, 15.02.2024

Путин прибыл в Свердловскую область

Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:04

2024-02-15T16:04

2024-02-15T17:13

свердловская область

уралвагонзавод

уральские локомотивы

верхняя пышма

владимир путин

дмитрий песков

нижний тагил

политика

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, где ознакомится с производством бронетехники."Он приедет на Уралвагонзавод. Посмотрит, там есть новый цех, который построили. Естественно, там максимальная сейчас идет загрузка. Посмотрит сборочный цех, где производятся разные компоненты бронетехники, пообщается с рабочими", — отметил он.Песков добавил, что затем Путин отправится в Верхнюю Пышму. Там он посетит завод "Уральские локомотивы", на котором производят тяговые подвижные составы нового поколения. Как сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля, предприятие уже приступило к серийному выпуску нового грузового магистрального локомотива ЗЭС8 "Малахит" с российским асинхронным тяговым приводом.После этого пройдет совещание по теме высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. На нем с основным докладом выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будут присутствовать глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Сбера" Герман Греф и производители техники.

https://ria.ru/20231227/lastochka-1918430693.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

свердловская область, уралвагонзавод, уральские локомотивы, верхняя пышма, владимир путин, дмитрий песков, нижний тагил, политика