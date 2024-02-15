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Путин о позиции Запада по Украине: если результата нет, нужны коррективы - РИА Новости, 15.02.2024
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01:15 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/putin-1927463976.html
Путин о позиции Запада по Украине: если результата нет, нужны коррективы
Путин о позиции Запада по Украине: если результата нет, нужны коррективы - РИА Новости, 15.02.2024
Путин о позиции Запада по Украине: если результата нет, нужны коррективы
Президент России Владимир Путин, говоря о позиции Киева и Запада насчет переговоров с РФ, заявил, что если результат не получается, им следует вносить... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:15
2024-02-15T01:15
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о позиции Киева и Запада насчет переговоров с РФ, заявил, что если результат не получается, им следует вносить коррективы, но это уже вопрос искусства политики, которое предполагает компромиссы. &quot;Если они видят, что результат не получается, видимо, нужно вносить коррективы. Но это уже вопрос искусства политики. Потому что политика, как известно, это искусство компромиссов&quot;, - заявил Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
Путин о позиции Запада по Украине: если результата нет, нужны коррективы

Путин о позиции Запада по переговорам: если результата нет, нужны коррективы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о позиции Киева и Запада насчет переговоров с РФ, заявил, что если результат не получается, им следует вносить коррективы, но это уже вопрос искусства политики, которое предполагает компромиссы.
«

"Если они видят, что результат не получается, видимо, нужно вносить коррективы. Но это уже вопрос искусства политики. Потому что политика, как известно, это искусство компромиссов", - заявил Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин: Арахамия сам сказал о судьбе переговоров, мы за язык не тянули
01:08
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВерховная Рада Украины
 
 
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