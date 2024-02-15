https://ria.ru/20240215/putin-1927463976.html

Путин о позиции Запада по Украине: если результата нет, нужны коррективы

Путин о позиции Запада по Украине: если результата нет, нужны коррективы - РИА Новости, 15.02.2024

Путин о позиции Запада по Украине: если результата нет, нужны коррективы

Президент России Владимир Путин, говоря о позиции Киева и Запада насчет переговоров с РФ, заявил, что если результат не получается, им следует вносить... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T01:15

2024-02-15T01:15

2024-02-15T01:15

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о позиции Киева и Запада насчет переговоров с РФ, заявил, что если результат не получается, им следует вносить коррективы, но это уже вопрос искусства политики, которое предполагает компромиссы. "Если они видят, что результат не получается, видимо, нужно вносить коррективы. Но это уже вопрос искусства политики. Потому что политика, как известно, это искусство компромиссов", - заявил Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины