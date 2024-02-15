https://ria.ru/20240215/putin-1927463536.html

Путин: Арахамия сам сказал о судьбе переговоров, мы за язык не тянули

Путин: Арахамия сам сказал о судьбе переговоров, мы за язык не тянули - РИА Новости, 15.02.2024

Путин: Арахамия сам сказал о судьбе переговоров, мы за язык не тянули

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, зачем украинский политик Давид Арахамия рассказал о возможном исходе переговоров с РФ в 2022 году,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T01:08

2024-02-15T01:08

2024-02-15T01:08

россия

стамбул

украина

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давид арахамия

борис джонсон

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, зачем украинский политик Давид Арахамия рассказал о возможном исходе переговоров с РФ в 2022 году, предположил, что он "такой откровенный человек". В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". "Господин Арахамия сам об этом сказал... Мы же его за язык не тянули, он сказал то, что думал. Зачем он это сказал - я не знаю. Ну такой откровенный человек. Он же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась", - заявил Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.Президент РФ затруднился сказать, почему англосаксонский мир занял эту изложенную Джонсоном позицию о том, что "надо воевать с Россией до победного конца и нанести России стратегическое поражение". "Видимо, они и рассчитывали на такой результат", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240214/ukraina-1927400039.html

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россия, стамбул, украина, владимир путин, давид арахамия, борис джонсон, верховная рада украины