https://ria.ru/20240215/protest-1927501372.html
У парламента Британии началась десятидневная акция экопротеста
У парламента Британии началась десятидневная акция экопротеста - РИА Новости, 15.02.2024
У парламента Британии началась десятидневная акция экопротеста
Сотни экологических активистов-христиан начали беспрерывную 10-дневную акцию протеста с молитвами около британского парламента, требуя от правительства мер по... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:27
2024-02-15T10:27
2024-02-15T10:32
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сотни экологических активистов-христиан начали беспрерывную 10-дневную акцию протеста с молитвами около британского парламента, требуя от правительства мер по борьбе с климатическими изменениями, сообщает газета Evening Standard. "Сотни климатических активистов-христиан начали 240-часовое бдение с протестами и молитвой около парламента в попытке бороться за "климатическую справедливость", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что активисты собрались у парламента в среду в день начала Великого поста для католиков, участники акции будут проводить ротацию между собой каждые несколько часов, чтобы обеспечить круглосуточное присутствие на месте, пишет Evening Standard. Протестующие требуют активных действий со стороны правительства в области климата, в том числе отказ от использования нефти и газа, увеличение инвестиций в "зеленые" программы и выплаты компенсаций глобальному Югу за ущерб, нанесенные климатическими изменениями, сообщает газета. Акция с молитвами была совместно организована рядом христианских организаций, говорится в статье.
https://ria.ru/20240214/probka-1927335069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юг, великобритания
В мире, Юг, Великобритания
У парламента Британии началась десятидневная акция экопротеста
У парламента Британии началась десятидневная акция экопротеста христиан
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости.
Сотни экологических активистов-христиан начали беспрерывную 10-дневную акцию протеста с молитвами около британского парламента, требуя от правительства мер по борьбе с климатическими изменениями, сообщает газета Evening Standard
.
"Сотни климатических активистов-христиан начали 240-часовое бдение с протестами и молитвой около парламента в попытке бороться за "климатическую справедливость", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что активисты собрались у парламента в среду в день начала Великого поста для католиков, участники акции будут проводить ротацию между собой каждые несколько часов, чтобы обеспечить круглосуточное присутствие на месте, пишет Evening Standard.
Протестующие требуют активных действий со стороны правительства в области климата, в том числе отказ от использования нефти и газа, увеличение инвестиций в "зеленые" программы и выплаты компенсаций глобальному Югу
за ущерб, нанесенные климатическими изменениями, сообщает газета.
Акция с молитвами была совместно организована рядом христианских организаций, говорится в статье.
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