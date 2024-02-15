https://ria.ru/20240215/prazdnik-1927527766.html

В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня ветерана боевых действий

В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня ветерана боевых действий - РИА Новости, 15.02.2024

В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня ветерана боевых действий

В Госдуму внесен межфракционный законопроект, закрепляющий 1 июля в качестве федерального праздника День ветерана боевых действий, законопроект доступен в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:54

2024-02-15T11:54

2024-02-15T11:54

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен межфракционный законопроект, закрепляющий 1 июля в качестве федерального праздника День ветерана боевых действий, законопроект доступен в думской базе данных. Законопроект внесла группа депутатов от фракций КПРФ, ЛДПР, СРЗП и "Новые люди". "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" предлагается установить новую памятную дату России: 1 июля - День ветеранов боевых действий", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что в нескольких регионах РФ 1 июля уже отмечается как День ветерана боевых действий. "Необходимость принятия данного законопроекта связана с признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года", - отмечается в пояснительном документе.

https://ria.ru/20240215/afganistan-1927387917.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, госдума рф, россия