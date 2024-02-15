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В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня ветерана боевых действий - РИА Новости, 15.02.2024
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11:54 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/prazdnik-1927527766.html
В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня ветерана боевых действий
В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня ветерана боевых действий - РИА Новости, 15.02.2024
В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня ветерана боевых действий
В Госдуму внесен межфракционный законопроект, закрепляющий 1 июля в качестве федерального праздника День ветерана боевых действий, законопроект доступен в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:54
2024-02-15T11:54
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен межфракционный законопроект, закрепляющий 1 июля в качестве федерального праздника День ветерана боевых действий, законопроект доступен в думской базе данных. Законопроект внесла группа депутатов от фракций КПРФ, ЛДПР, СРЗП и "Новые люди". "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" предлагается установить новую памятную дату России: 1 июля - День ветеранов боевых действий", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что в нескольких регионах РФ 1 июля уже отмечается как День ветерана боевых действий. "Необходимость принятия данного законопроекта связана с признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года", - отмечается в пояснительном документе.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня ветерана боевых действий

В ГД внесли законопроект об установлении Дня ветерана боевых действий 1 июля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен межфракционный законопроект, закрепляющий 1 июля в качестве федерального праздника День ветерана боевых действий, законопроект доступен в думской базе данных.
Законопроект внесла группа депутатов от фракций КПРФ, ЛДПР, СРЗП и "Новые люди".
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" предлагается установить новую памятную дату России: 1 июля - День ветеранов боевых действий", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней отмечается, что в нескольких регионах РФ 1 июля уже отмечается как День ветерана боевых действий.
"Необходимость принятия данного законопроекта связана с признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года", - отмечается в пояснительном документе.
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