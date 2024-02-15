https://ria.ru/20240215/polsha-1927573906.html

Евросовет обсудит проблемы польских фермеров в марте

Евросовет обсудит проблемы польских фермеров в марте - РИА Новости, 15.02.2024

Евросовет обсудит проблемы польских фермеров в марте

Проблемы польских фермеров, протестующих против ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины, обсудят на ближайшем заседании Европейского совета, заявил... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:02

2024-02-15T14:02

2024-02-15T14:02

в мире

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польша

киев

роберта метсола

дональд туск

европейский совет

евросоюз

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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Проблемы польских фермеров, протестующих против ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины, обсудят на ближайшем заседании Европейского совета, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи со спикером Европейского парламента Робертой Метсолой. "Мы будем об этом говорить на ближайшем заседании Европейского совета в марте. Не только я обратился с тем, чтобы вопросы фермеров и их интересов были среди тем встречи Европейского совета в марте", - сказал Туск. Он заявил, что рассматривает проблемы польских фермеров, возникших после решения о либерализации правил торговли Украины с ЕС, в контексте общеевропейской безопасности. "Мы в Польше в настоящее время концентрируемся, и это также касается европейских институтов, на вопросе продовольственной безопасности, как на части общей безопасности Польши и Европейского союза в контексте войны, но и также в контексте решения о либерализации торговли с Украиной или некоторых экологических аспектах", - сказал Туск. "Мы сегодня долго беседовали о специфической ситуации, в которой оказались польские фермеры в связи и с географией и характером польского сельского хозяйства. Мы ожидаем понимания главы Европейского парламента, и я знаю, что не ошибусь, я знаю, что такое понимание мы получили. Не подлежит сомнению, что европейские, в том числе польские фермеры, должны быть уверены в том, что решения, которые мы готовим, будут для них полезны, а не направлены на ущемление их основных интересов", - заключил польский премьер. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240212/polsha-1926828872.html

https://ria.ru/20240215/fermery-1927521601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, киев, роберта метсола, дональд туск, европейский совет, евросоюз, евросовет