https://ria.ru/20240215/poezda-1927693074.html
Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ
Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ - РИА Новости, 15.02.2024
Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ
Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург потребует 148 миллиардов рублей, сообщил министр... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:36
2024-02-15T23:36
2024-02-15T23:36
экономика
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
виталий савельев
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург потребует 148 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Президент России Владимир Путин в четверг проводит в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. Министр докладывал о проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург. "В части закупки подвижного состава требуется 148 миллиардов рублей на первую партию, состоящую из 28 поездов, планируемых к поставке на линию к 2028 году", - сказал Савельев.
https://ria.ru/20240215/maket-1927678004.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, виталий савельев
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Виталий Савельев
Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ
Министр транспорта: первая партия поездов для ВСМ обойдется в 148 млрд рублей