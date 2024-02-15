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Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ - РИА Новости, 15.02.2024
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23:36 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/poezda-1927693074.html
Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ
Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ - РИА Новости, 15.02.2024
Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ
Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург потребует 148 миллиардов рублей, сообщил министр... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:36
2024-02-15T23:36
экономика
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
виталий савельев
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург потребует 148 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Президент России Владимир Путин в четверг проводит в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. Министр докладывал о проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург. "В части закупки подвижного состава требуется 148 миллиардов рублей на первую партию, состоящую из 28 поездов, планируемых к поставке на линию к 2028 году", - сказал Савельев.
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, виталий савельев
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Виталий Савельев
Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ

Министр транспорта: первая партия поездов для ВСМ обойдется в 148 млрд рублей

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр транспорта Виталий Савельев на совещании по ВСМ Москва - Санкт-Петербург
Министр транспорта Виталий Савельев на совещании по ВСМ Москва - Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в медиабанк
Министр транспорта Виталий Савельев на совещании по ВСМ Москва - Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург потребует 148 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. Министр докладывал о проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
"В части закупки подвижного состава требуется 148 миллиардов рублей на первую партию, состоящую из 28 поездов, планируемых к поставке на линию к 2028 году", - сказал Савельев.
Президент Путин осматривает макет высокоскоростного поезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда
Вчера, 21:26
 
ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургВладимир ПутинВиталий Савельев
 
 
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