https://ria.ru/20240215/poezda-1927693074.html

Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ

Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ - РИА Новости, 15.02.2024

Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ

Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург потребует 148 миллиардов рублей, сообщил министр... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T23:36

2024-02-15T23:36

2024-02-15T23:36

экономика

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

виталий савельев

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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург потребует 148 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Президент России Владимир Путин в четверг проводит в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. Министр докладывал о проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург. "В части закупки подвижного состава требуется 148 миллиардов рублей на первую партию, состоящую из 28 поездов, планируемых к поставке на линию к 2028 году", - сказал Савельев.

https://ria.ru/20240215/maket-1927678004.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, виталий савельев