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Савельев рассказал, как планируют создавать российский поезд для ВСМ
Савельев рассказал, как планируют создавать российский поезд для ВСМ - РИА Новости, 15.02.2024
Савельев рассказал, как планируют создавать российский поезд для ВСМ
Создание российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется на базе производственных мощностей группы "Синара" и... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:22
2024-02-15T23:22
2024-02-15T23:22
экономика
виталий савельев
технологии
олег белозеров
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Создание российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется на базе производственных мощностей группы "Синара" и "Трансмашхолдинга" (ТМХ), сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Президент России Владимир Путин в четверг проводит в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения. Министр докладывал о проекте ВСМ Москва–Санкт-Петербург. Он рассказал, что опытный образец российского поезда для ВСМ должен быть создан в 2026 году, первые 28 таких составов надо сделать к 2028 году. "Мы предусматриваем создание полностью отечественного поезда на базе производственных мощностей ведущих российских компаний транспортного машиностроения. Это группа "Синара", где мы находимся, и "Трансмашхолдинга", - сказал министр. Он напомнил, что РЖД уже несколько лет ведут проектирование такого поезда. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Для них потребуются и специальные поезда. Строить их будут в России. О таких планах заявляла группа "Синара" с размещением производства в Москве. Глава РЖД Олег Белозеров ранее говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час. Они будут состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Начало сборки первого образца запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва–Санкт-Петербург ожидается до 2030 года.
https://ria.ru/20240215/vsm-1927685151.html
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экономика, виталий савельев, технологии, олег белозеров, владимир путин
Экономика, Виталий Савельев, Технологии, Олег Белозеров, Владимир Путин
Савельев рассказал, как планируют создавать российский поезд для ВСМ
Савельев: создание поезда для ВСМ планируется на базе мощностей "Синары" и ТМХ
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Создание российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется на базе производственных мощностей группы "Синара" и "Трансмашхолдинга" (ТМХ), сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Президент России Владимир Путин
в четверг проводит в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения. Министр докладывал о проекте ВСМ Москва–Санкт-Петербург. Он рассказал, что опытный образец российского поезда для ВСМ должен быть создан в 2026 году, первые 28 таких составов надо сделать к 2028 году.
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"Мы предусматриваем создание полностью отечественного поезда на базе производственных мощностей ведущих российских компаний транспортного машиностроения. Это группа "Синара", где мы находимся, и "Трансмашхолдинга", - сказал министр.
Он напомнил, что РЖД уже несколько лет ведут проектирование такого поезда.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Для них потребуются и специальные поезда. Строить их будут в России. О таких планах заявляла группа "Синара" с размещением производства в Москве.
Глава РЖД Олег Белозеров
ранее говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час. Они будут состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Начало сборки первого образца запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия.
Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва–Санкт-Петербург ожидается до 2030 года.
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