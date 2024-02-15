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В Красноярском крае завершили программу переселения из аварийного жилья - РИА Новости, 15.02.2024
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17:51 15.02.2024 (обновлено: 17:53 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/pereselenie-1927641466.html
В Красноярском крае завершили программу переселения из аварийного жилья
В Красноярском крае завершили программу переселения из аварийного жилья - РИА Новости, 15.02.2024
В Красноярском крае завершили программу переселения из аварийного жилья
Программа переселения граждан из аварийного жилья в Красноярском крае, рассчитанная на 2019-2025 годы, выполняется с опережением и завершится на год раньше,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:51
2024-02-15T17:53
общество
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боготол
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КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Программа переселения граждан из аварийного жилья в Красноярском крае, рассчитанная на 2019-2025 годы, выполняется с опережением и завершится на год раньше, сообщило краевое министерство строительства. По его данным, в реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" участвуют 11 городов и 40 поселений края. "Текущая программа переселения, рассчитанная на реализацию в 2019-2025 годах, выполняется с опережением и завершится на год раньше, в 2024 году. Так, в 31 муниципалитете края уже завершилось переселение жителей из домов, признанных аварийными до января 2017 года", - говорится в сообщении. Переселение осуществляется разными способами – с помощью выплат возмещения, предоставления квартир на вторичном рынке жилья, строительства новых домов. С 2019 года более 14 тысяч жителей края переселились из аварийных домов. До конца года переселятся ещё более 3 тысяч человек в 20 муниципалитетах. В этом году завершится строительство домов в городах Боготол, Дивногорск, Лесосибирск, сёлах Новобирилюссы, Подтёсово, Суриково. "Одновременно с завершением текущей программы идёт активная подготовка к следующей, в которую войдут дома, признанные аварийными до января 2022 года. Объём аварийного жилья, из которого нам предстоит переселить жителей, составляет около 380 тысяч квадратных метров, это почти на 20 процентов больше, чем в действующей программе", - сказала замглавы министерства Елена Никулина.
https://ria.ru/20240206/obrushenie-1925809249.html
https://ria.ru/20231122/krasnoyarsk-1910955993.html
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общество, красноярский край, боготол, дивногорск
Общество, Красноярский край, Боготол, Дивногорск
В Красноярском крае завершили программу переселения из аварийного жилья

В Красноярском крае в 2024 году завершат переселение из аварийного жилья

© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанкАварийные дома на одной из улиц в Астрахани
Аварийные дома на одной из улиц в Астрахани - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Павел Гирин
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Аварийные дома на одной из улиц в Астрахани. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Программа переселения граждан из аварийного жилья в Красноярском крае, рассчитанная на 2019-2025 годы, выполняется с опережением и завершится на год раньше, сообщило краевое министерство строительства.
По его данным, в реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" участвуют 11 городов и 40 поселений края.
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"Текущая программа переселения, рассчитанная на реализацию в 2019-2025 годах, выполняется с опережением и завершится на год раньше, в 2024 году. Так, в 31 муниципалитете края уже завершилось переселение жителей из домов, признанных аварийными до января 2017 года", - говорится в сообщении.
Переселение осуществляется разными способами – с помощью выплат возмещения, предоставления квартир на вторичном рынке жилья, строительства новых домов. С 2019 года более 14 тысяч жителей края переселились из аварийных домов. До конца года переселятся ещё более 3 тысяч человек в 20 муниципалитетах. В этом году завершится строительство домов в городах Боготол, Дивногорск, Лесосибирск, сёлах Новобирилюссы, Подтёсово, Суриково.
"Одновременно с завершением текущей программы идёт активная подготовка к следующей, в которую войдут дома, признанные аварийными до января 2022 года. Объём аварийного жилья, из которого нам предстоит переселить жителей, составляет около 380 тысяч квадратных метров, это почти на 20 процентов больше, чем в действующей программе", - сказала замглавы министерства Елена Никулина.
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ОбществоКрасноярский крайБоготолДивногорск
 
 
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